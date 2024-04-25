Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз на матч 28 апреля 2024, АПЛ
28 апреля 2024 года в английском городе Ноттингем состоится матч 35 тура Чемпионата Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.
Для хозяев этот матч важный для сохранения прописки, а гостям для завоевания чемпионства. Команды с разных полюсов таблицы и скорее всего для гостей это будет очередная разгромная победа. А так ли будет это, мы узнаем совсем скоро.
💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁
Рекомендованная ставка: Ф2 (-1,5), ТБ (2,5).
Ноттингем Форест
В первенстве АПЛ клуб из Ноттингема сейчас всеми силами борется за выживание и будет очень тревожно им под конец чемпионата. Пока они занимают в таблице спасительную 17 строчку и всего 1 балл отрыва они имеют от 18 «Лутона», и в 3 очках «Бернли». Поэтому в любом момент «Ноттингем Форест» может оказаться в самом подвале таблицы.
В 34 сыгранных турах команде удалось набрать 26 баллов, за счет 7 побед и 9 ничейных исходов. Забить удалось клубу 42 раза и это лишь 17 показатель в лиге. 12 из этих мячей записал на свой счет австралиец Вуд и идет сейчас на 11 строчке в списке лучших бомбардиров АПЛ.
Пропустил клуб из Ноттингема 60 голов и это 15 результат сейчас в АПЛ.
В последних 3 поединках АПЛ клубу удалось положить в свою копилку лишь 1 балл. Сначала в матче 32 тура чемпионата был гостевой проигрыш «Тоттенхэму» (1:3) где ничейный счет был до 52 минуты встречи. Но потом за 6 минут лондонцы забили дважды и обеспечили себе положительный результат. Было приличное количество моментов, чтобы забивать, но воспользоваться ими не удалось. И в достаточном равном поединке обидно терять очки.
Следом в домашнем матче была ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2). Клуб из Ноттингема пропустил первым, но смог к концу 1 тайма отыграться. А в начале 2 тайма и вовсе удалось выйти вперед после точного удара Данило, на что гости через 5 минут уже ответили своим забитым мячом и свели матч вничью. Хозяева все же чуть больше заслуживали победы и выглядели интереснее в атаке, но с реализацией было не все так гладко.
А в последнем сыгранном туре АПЛ случился проигрыш в гостях от «Эвертона», который отличился в каждом из таймов по голу и забил практически все, что создал у ворот оппонента. А вот клуб из Ноттингема сам не смогу ничего противопоставить.
В предстоящей встрече из-за мышечных травм не смогут сыграть Авонийи и Боли.
Результаты «Ноттингем Форест» в 5 последних сыгранных матчах:
- 21.04.24 «Эвертон» — «Ноттингем Форест» 2:0;
- 13.04.24 «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» 2:2;
- 07.04.24 «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 3:1;
- 02.04.24 «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» 3:1;
- 30.03.24 «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» 1:1.
Интересные статические факты последних матчей «Ноттингем Форест»:
- В 4 последних матчах команда без побед;
- В последней домашней игре было поражение;
- В 2 из 4 последних играх клуба забивают обе команды;
- В 2 из 4 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
- Клуб отличается голом в 2 из 4 последних поединках.
Манчестер Сити
В текущем первенстве АПЛ команда Гвардиолы отлично выглядит и сейчас мчит к своему очередному чемпионству. Пусть они сейчас в таблице АПЛ идут вторыми, но они при одном балле отставания от «Арсенала», имеют 1 игру в запасе. У третьего «Ливерпуля» в активе на 2 очка меньше и сыграно на 1 матч больше.
Манчестерская команда меньше всех в АПЛ имеет поражений (3) и в 33 турах чемпионата им удалось набрать 76 баллов, за счет 23 побед и 7 ничейных исходов.
Клуб показывают отличную результативность и она у них вторая в лиге (80 голов). А ее лидер атак Холанд забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач и идет вторым в списке лучших голеадоров АПЛ.
Пропустили «Сити» 32 мяча на данный момент и это тоже 2 показатель в лиге.
В 3 последних сыгранных встречах АПЛ «горожане» одерживают викторию. Сначала им удалось в гостях обыграть «Кристал Пэлас» (4:2). Хозяева вышли вперед уже на 4 минуте встречи, но это не смутило манчестерскую команду и уже к 13 минуте они отыгрались усилиями Де Брюйне и на перерыв команды ушли при равном счете. А во 2 тайме подопечные Гвардиолы начали просыпаться и сразу же забили свой второй мяч в исполнении Льюиса. Его чуть позже щее поддержали Холанд и Де Брюйне, которые сделали разницу в счете в 3 мяча. А точку в матче поставили хозяева, забив на 86 минуте встречи.
Следом была разгромная домашняя победа дома над «Лутон Таун» (5:1). В первом тайме единственный гол хозяев был забит после автогола игрока гостей. А вот во втором посыпался град голов и они получились на любой вкус. Клуб из Лутона большую часть времени оборонялся и лишь 1 раз им удалось провести успешную контратаку и размочить счет.
А в последнем сыгранном туре удалось в гостях взять вверх над «Брайтоном» (4:0). Большинство голов удалось забить в первом тайме, который закончился (3:0). Счет в матче открыл Де Брюйне, а потом его дважды поддержал Фоден, который в течение 8 минут сделал голевой дубль. Ну и точку во 2 тайме поставил Альварес, который отличился с передачи Уокера.
20 апреля текущего года команда Гвардиолы в рамках полуфинала Кубка Англии обыграла «Челси» (1:0). Получился достаточно равный матч, где обе команды имели шансы на победу, но точнее оказалась манчестерская команда, которая один из немногочисленных моментов успешно реализовала в концовке встречи. А автором победного мяча стал Бернарду Силва, забивший мяч на 84 минуте встречи.
Под вопросом участие в матче норвежца Холанда, у которого есть проблемы со здоровьем.
Результаты «Манчестер Сити» в 5 последних сыгранных матчах:
- 25.04.24 «Брайтон» — «Манчестер Сити» 0:4;
- 20.04.24 «Манчестер Сити» — «Челси» 1:0;
- 17.04.24 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 1:1 (в серии пенальти 3:4);
- 13.04.24 «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» 5:1;
- 09.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3.
Интересные статические факты последних матчей «Манчестер Сити»:
- В 30 последних матчах команда не проигрывает в основное время игры, при этом одерживает 23 победы;
- В последнем матче в качестве хозяев была виктория;
- В 5 из 7 последних матчах клуба обе команды забивали;
- В 5 из 7 последних играх клуба пробивался тотал в 3,5 мяча;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 3 голов за игру;
- Команда отличается голом в 7 последних поединках.
Прогноз на матч Балтика – ЦСКА
Ноттингем Форест – Манчестер Сити: история личных встреч
Команды в истории очных матчей провели между собой 103 встречи. 33 виктории в них на счету «Ноттингема», а 42 победы в активе «Сити». И 28 игр закончились ничейным результатом.
«Ноттингем» в этих матчах забивали в среднем 1,38 голов (142 мяча), а «Манчестер Сити» 1,55 (160 мячей).
С самой большой разницей в счете была победа «Сити» (6:0), в 2022 году в рамках Премьер-Лиги. «Ноттингем» победил дважды максимально с разницей в 4 мяча (4:0), в 1958 и 1980 годах.
В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:
- 23.09.23 «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» (2:0).
- 18.02.23 «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити» (1:1).
- 31.08.22 «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» (6:0).
- 03.01.09 «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» (0:3).
- 30.03.02 «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» (3:0).
В последних 2 из 3 сыгранных очных поединках «Сити» праздновал победу и не проигрывал оппоненту.
В 4 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 3 из 5 последних встречах было забито более 2 мячей за игру.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Ноттингем Форест» — 10.02;
- Ничья — 5.91;
- Победа «Сити» — 1.30
- Ф1 (1,5) — 1.98;
- Ф2 (-1,5) — 1.88;
- ТБ (2,5) — 1.55;
- ТМ (2,5) — 2.52;
- ТБ (3) — 1.87;
- ТМ (3) — 1.99;
- ОЗ (да) — 1.91;
- ОЗ (нет) — 1.91.
Команда Гвардиолы сейчас в прекрасной игровой форме и благодаря осечкам конкурентов, у них сейчас есть прекрасный шанс вновь забрать трофей. А для этого сейчас нужно побеждать в каждом из матчей. А сейчас у них в соперниках один из аутсайдеров чемпионата, у кого игра не клеится в последнее время и результаты оставляют желать лучшего.
Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф2 (-1,5), за приличный кэф 1.88.
Обе команды в этом сезоне показывают неплохую результативность, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах у них было забито 3 мяча и более. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.55.
Где смотреть матч Ноттингем – Манчестер Сити
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.30, «Сити Граунд»