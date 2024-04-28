Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на «Баварию». Куртуа, Алаба и Карвахаль едут на игру, чтобы поддержать команду

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в первом полуфинальном матче во вторник 30 апреля. Игра пройдет в Мюнхене.

Как сообщает журналист Мельхор Руис, в заявку на матч попали Тибо Куртуа, который недавно вернулся в общую группу после травмы, Давид Алаба, продолжающий восстанавливаться после разрыва «крестов», и дисквалифицированный Дани Карвахаль. Они поедут на выезд, чтобы поддержать партнеров по команде.

Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.