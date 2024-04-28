Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на «Баварию». Куртуа, Алаба и Карвахаль едут на игру, чтобы поддержать команду

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«Реал» опубликовал заявку на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в первом полуфинальном матче во вторник 30 апреля. Игра пройдет в Мюнхене.

Как сообщает журналист Мельхор Руис, в заявку на матч попали Тибо Куртуа, который недавно вернулся в общую группу после травмы, Давид Алаба, продолжающий восстанавливаться после разрыва «крестов», и дисквалифицированный Дани Карвахаль. Они поедут на выезд, чтобы поддержать партнеров по команде.

Полный список заявленных игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

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15 комментариев
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Алаба захватил с собой стул, который поднимал в матче с ПСЖ
+16
-1
+15
Хороший ход, лидеры помогут в раздевалке
+13
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+13
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Нет центрального форварда, и всего лишь четыре игрока нападения, а также два центральных защитника (а в начале февраля был всего лишь один центр дэф)
+13
-1
+12
Ответ Растиньяк
боже, опять начо… я надеялся, что он дисквалифицирован
что что но важных матчах Начо обычно надежен
+9
0
+9
Несмотря на огромное количество травм и неукомплектованность в некоторых позициях Реал презентует за ЛЧ! Это просто восхитительно!
+11
-3
+8
Ответ Растиньяк
боже, опять начо… я надеялся, что он дисквалифицирован
Что за бред? Начо в полном порядке уже пару месяцев
+3
-1
+2
Реал конечно фаворит, но не стоит недооценивать немцев. Бавария это Бавария в любом случае и это полуфинал. Легко точно не будет. В игре с Сити Реал тоже не был фаворитом. Просто будем наслаждаться красивым футболом и победит сильнейший.
+2
-1
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Из-за минусов не видно, что ты написал 😆
Ты скоро догонишь Регину по этой статистике)
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+1
Баварка давний клиент Реала🤣
С 14 года Криш унижал их постоянно, а Ноер был его личным псом на цепи😂😂😂
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Ответ Футбольные Хроники
Нет центрального форварда, и всего лишь четыре игрока нападения, а также два центральных защитника (а в начале февраля был всего лишь один центр дэф)
Рюдигер, Милитао, Начо - 3 ЦЗ
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Ответ Homelander_666
Что за бред? Начо в полном порядке уже пару месяцев
лол
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