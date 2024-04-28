Бернарду о «Реале»: «Странная команда. Кажется, что владеешь игрой, а они внезапно забивают два в контратаках»

Бернарду Силва назвал «Реал» странной командой.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» встречался с мадридцами в четвертьфинале , где уступил им по сумме двух матчей (4:4, 3:4 по пенальти). В серии пенальти голкипер «Реала» Андрей Лунин отразил удар Силвы с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

« » – странная команда. Иногда кажется, что владеешь игрой, а они внезапно дважды убегают [в контратаку] и забивают два гола, потому что их игроки обладают отличными индивидуальными качествами. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что их нелегко контролировать»,

Если атаковать слишком большим количеством игроков, они побегут в контратаку. Если этого не делать, создается впечатление, что вы атакуете их недостаточно эффективно. Поэтому в игре сложно принимать такие маленькие решения», – заявил полузащитник « ».