Бернарду о «Реале»: «Странная команда. Кажется, что владеешь игрой, а они внезапно забивают два в контратаках»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва назвал «Реал» странной командой.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» встречался с мадридцами в четвертьфинале Лиги чемпионов, где уступил им по сумме двух матчей (4:4, 3:4 по пенальти). В серии пенальти голкипер «Реала» Андрей Лунин отразил удар Силвы с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Реал Мадрид» – странная команда. Иногда кажется, что владеешь игрой, а они внезапно дважды убегают [в контратаку] и забивают два гола, потому что их игроки обладают отличными индивидуальными качествами. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что их нелегко контролировать»,

Если атаковать слишком большим количеством игроков, они побегут в контратаку. Если этого не делать, создается впечатление, что вы атакуете их недостаточно эффективно. Поэтому в игре сложно принимать такие маленькие решения», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».

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17 комментариев
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Снейдер, Левандовски, Холланд:

"Месси - странный игрок. Кажется, что ЗМ уже у тебя, а он внезапно делает 2 предобводки и забирает его"
+80
-16
+64
Всё вспоминается тот мем

Сезон 21 /22 / ЛЧ /Мадрид /ответная игра «Реал»—«Манчестер Сити».
«МанСити» выигрывает, их болельщик улыбается, радуется... Следующая картинка, отошел в туалет на несколько минут 🚾 возвращается... А команда уже проигрывает, пропустив 3
+18
0
+18
Арсенал сегодня так Ттх 3 забил, владея мячом 29 %
+15
-4
+11
Ответ Cruel Snake
Всё вспоминается тот мем Сезон 21 /22 / ЛЧ /Мадрид /ответная игра «Реал»—«Манчестер Сити». «МанСити» выигрывает, их болельщик улыбается, радуется... Следующая картинка, отошел в туалет на несколько минут 🚾 возвращается... А команда уже проигрывает, пропустив 3
Вы, очевидно, ходили по-большому, потому что третий гол Мадрид забил уже в овертайме)
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Спасибо Моуриньо..
Именно он смог объяснить Пересу и вообще мадридцам, что игра на контрах это не западло.. Недаром в Реале дважды увольняли Капелло..

Португалец этот аспект наладил, а Анчи и Зидан только улучшали.. И теперь у Реала всегда в рукаве такой мощный козырь, против любителей подоминировать перекатывая мяч с фланга на фланг.
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Эти супер реактивные контратаки начались благодаря Моуринью, а Анчелотти добавил что то свое и вот результат
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В контратаках Реал лучший.
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мастерство )
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это называется катеначчо. придумали 60 лет назад в италии, когда маур еще не родился
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Ответ Dima Dima
это называется катеначчо. придумали 60 лет назад в италии, когда маур еще не родился
Шел 2050 год, фанаты Моура все еще твердили, что 24-я по счету победа Реала в ЛЧ это заслуга Моуриньо.
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Ответ dr. cage
Спасибо Моуриньо.. Именно он смог объяснить Пересу и вообще мадридцам, что игра на контрах это не западло.. Недаром в Реале дважды увольняли Капелло.. Португалец этот аспект наладил, а Анчи и Зидан только улучшали.. И теперь у Реала всегда в рукаве такой мощный козырь, против любителей подоминировать перекатывая мяч с фланга на фланг.
Совсем уже поехали со своим Моуриньо если честно, никакого отношения к современному Реалу он не имеет. Реал все свои ЛЧ выигрывал вообще играя по другой схеме без десятки, тогда как Моур строил игру вокруг плеймейкера Озила.

Анчи в 2014 со своим решением отказаться от этой позиции внес гораздо больший вклад в лицо современного Мадрида.
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Ответ dr. cage
Спасибо Моуриньо.. Именно он смог объяснить Пересу и вообще мадридцам, что игра на контрах это не западло.. Недаром в Реале дважды увольняли Капелло.. Португалец этот аспект наладил, а Анчи и Зидан только улучшали.. И теперь у Реала всегда в рукаве такой мощный козырь, против любителей подоминировать перекатывая мяч с фланга на фланг.
Юнайтед 2008, Бавария Юпа, пиковый Ливерпуль и та Бавария Жозе - лучшее и самое зрелищное, что было в футболе.
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Ответ QWertY
Арсенал сегодня так Ттх 3 забил, владея мячом 29 %
Это другое, вы не понимаете...
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Это не Реал, а реал мурсия с фартом. Настоящего Реала нет после ухода Зидана ещё в 2018
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Бедный Бернарду)))
Вспомнил одну историю.
Как-то раз Интер Моуринью отлетел в ЛЧ от Ливерпуля. В интервью после матча злой Жозе заявил - Ливерпуль странная команда. Вот возьмите к примеру их форварда Дирка Кюйта. Вместо того чтобы играть в нападении, он бегает по всему полю и мешает играть в футбол,🤣🤣🤣 🤣🤣 мы с братом валялась на полу минут десять 😂😂
ПыСы: Кюйт, Кейт, Кайт, Кюит - как только не называли Дирка)))
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Странная 😁😁😁
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Так и есть!!!
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