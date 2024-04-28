Бернарду о «Реале»: «Странная команда. Кажется, что владеешь игрой, а они внезапно забивают два в контратаках»
Бернарду Силва назвал «Реал» странной командой.
В текущем сезоне «Манчестер Сити» встречался с мадридцами в четвертьфинале Лиги чемпионов, где уступил им по сумме двух матчей (4:4, 3:4 по пенальти). В серии пенальти голкипер «Реала» Андрей Лунин отразил удар Силвы с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.
«Реал Мадрид» – странная команда. Иногда кажется, что владеешь игрой, а они внезапно дважды убегают [в контратаку] и забивают два гола, потому что их игроки обладают отличными индивидуальными качествами. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что их нелегко контролировать»,
Если атаковать слишком большим количеством игроков, они побегут в контратаку. Если этого не делать, создается впечатление, что вы атакуете их недостаточно эффективно. Поэтому в игре сложно принимать такие маленькие решения», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».
"Месси - странный игрок. Кажется, что ЗМ уже у тебя, а он внезапно делает 2 предобводки и забирает его"
Сезон 21 /22 / ЛЧ /Мадрид /ответная игра «Реал»—«Манчестер Сити».
«МанСити» выигрывает, их болельщик улыбается, радуется... Следующая картинка, отошел в туалет на несколько минут 🚾 возвращается... А команда уже проигрывает, пропустив 3
Именно он смог объяснить Пересу и вообще мадридцам, что игра на контрах это не западло.. Недаром в Реале дважды увольняли Капелло..
Португалец этот аспект наладил, а Анчи и Зидан только улучшали.. И теперь у Реала всегда в рукаве такой мощный козырь, против любителей подоминировать перекатывая мяч с фланга на фланг.
Анчи в 2014 со своим решением отказаться от этой позиции внес гораздо больший вклад в лицо современного Мадрида.
Вспомнил одну историю.
Как-то раз Интер Моуринью отлетел в ЛЧ от Ливерпуля. В интервью после матча злой Жозе заявил - Ливерпуль странная команда. Вот возьмите к примеру их форварда Дирка Кюйта. Вместо того чтобы играть в нападении, он бегает по всему полю и мешает играть в футбол,🤣🤣🤣 🤣🤣 мы с братом валялась на полу минут десять 😂😂
ПыСы: Кюйт, Кейт, Кайт, Кюит - как только не называли Дирка)))