Тоттенхэм — Арсенал: прогноз на матч 28.04.2024, АПЛ

Гонка за чемпионский титул в Англии давно вошла в решающую фазу. На титул претендуют три команды, и каждая из них в последнее время оказывается промежуточным лидером. «Арсенал» сыграл больше всех матчей, опережает «Ливерпуль» на 3 очка, а «Манчестер Сити» на четыре. Но именно «горожане» являются скрытыми лидерами, потому что по сравнению с конкурентами из-за матчей Кубка Англии сыграли меньше остальных. Да и календарь у подопечных Хосепа Гвардиолы на самый сложный. Но АПЛ давно приучила всех к непредсказуемости, да и «Сити» показал, что команда в этом сезоне не «железная». В прошлом году «канониры» в это время давно отклеились от лидера, а сейчас заставляют держать в напряжении своими результатами.

После вылета из Лиги чемпионов команда Микеля Артеты в гостях одолела «Вулверхэмптон», а в минувший вторник разгромила на своем поле «Челси», улучшив и без того хорошую разницу забитых и пропущенных мячей — главный фактор благодаря которому распределяются места в турнирной таблице в случае равенства очков. «Тоттенхэм» тоже в гонке, но она за место в Лиге чемпионов в будущем сезоне. И тут «Арсенал» пару недель назад мог пособить соседям, но уступил «Астон Вилле». Именно бирмингемцы сейчас идут на четвертой заветной позиции. «Шпоры» отстают на шесть очков имея два матча в запасе. Есть надежда на пятую путевку от Англии в главный европейский турнир, по после вылета сразу трех клубов, она стала совсем зыбкой. Матч состоится на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, начало в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 3,5

Тоттенхэм Хотспур

У «Тоттенхэма» был большой перерыв в чемпионате. Последний раз команда Энджа Постекоглу сыграла 13 апреля, и вспоминать тот матч против «Ньюкасла» на выезде ее поклонникам совершенно не хочется. Соперник имел подавляющее преимущество во всех аспектах игры. Все попытки тренера как-то повлиять на ситуацию заменами ни к чему не привели. Гости имели шансы забить гол престижа, но были неточны в завершающих стадиях атаки. Провал может случиться с каждой командой. Плохо, когда он происходит в самый неподходящий момент.

А ведь в начале сезона все говорили о великолепном «Тоттенхэме», указывая на то, что руководство явно угадало с тренером. Даже как-то быстро позабыли про трансфер Харри Кейна в «Баварию». Осенью «шпоры» шли на втором месте и лишь немного отставали от первого. Но затем пошли осечки, и в первой четверке команда удержаться не смогла. Большой перерыв в матчах вызван в связи с тем, что «Тоттенхэм» сам себя в прошлом сезоне освободил от еврокубков, заняв восьмое место в Премьер-лиге.

В текущем сезоне из Кубка лиги команда выбыла еще во втором раунде в августе, уступив по пенальти «Фулхэму». В Кубка Англии удалось дойти до четвертого раунда, но там препятствием стал «Манчестер Юнайтед». Сейчас сложно сказать, смогут ли «шпоры» выдержать гонку и подняться в четверку сильнейших, но точно можно констатировать, что Постекоглу смог создать хорошую команду. По сути в ней оказались те же игроки, что и в прошлом сезоне, но при новых схемах результат выступлений намного лучше. Перед вами результаты пяти последних поединков «Тоттенхэма».

АПЛ. 13.04.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 4 : 0

— «Тоттенхэм Хотспур» — : 0 АПЛ. 07.04.2024, «Тоттенхэм Хотспур» — «Ноттингем Форест» — 4 : 1

— «Ноттингем Форест» — : 1 АПЛ. 02.04.2024, «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1 : 1

АПЛ. 30.03.2024, «Тоттенхэм Хотспур» — «Лутон Таун» — 2 : 1

— «Лутон Таун» — : 1 АПЛ. 16.03.2023, «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3 : 0

Факты и цифры

«Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии, но оба успеха состоялись очень давно — в 1951 и 1961 годах

В минувшем сезоне команда набрала 60 очков и финишировала на 8 месте, сейчас на ее счету те же 60 очков и 5 место при 6 оставшихся матчах

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» нападающий Сон Хын Мин, на его счету 15 забитых мячей

Он же лидер среди ассистентов — 9 результативных передач

Арсенал

«Арсенал» с каждым годом прогрессирует, хоть немного но выступает лучше по сравнению с предыдущим сезоном. Четыре года назад было восьмое место, затем пятое, в прошлом году второе, и теперь поклонники клуба ждут продолжения банкета. Можно было понять их тревогу, когда «канониры» без вариантов на своем поле проиграли «Астон Вилле» и уступили стратегическое преимущество «Манчестер Сити». Теперь есть риск, что то поражение окажется роковым. Параллельно состоялся вылет из Лиги чемпионов от «Баварии», но его можно будет и вовсе забыть, если команда станет чемпионом Англии впервые с 2004 года.

К тому же «Арсенал» очень правильно отреагировал на болезненные поражения. В гостях «Вулверхэмптону» вообще не дали поднять голову, нанеся 24 удара по воротам против пяти у соперника. В домашнем поединке с «Челси» преимущество неожиданно получилось чуть ли не более солидным — 27 ударов против семи и 10 – 1 по ударам в створ ворот. В составе «синих» отсутствовал лучший бомбардир АПЛ Коул Палмер, но, как правильно заметил Маурисио Почеттино, его команда называется ФК «Челси», а не ФК «Коул Палмер».

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Теперь «Арсеналу» нужно выигрывать четыре оставшихся матча и надеяться на то, что «Сити» где-то оступятся. Самыми грозным соперником впереди помимо «Тоттенхэма» будет «Манчестер Юнайтед», но проблема в том, что сами «канониры» пока не могут играть без осечек. Перед началом любого матча, не знаешь, что ожидать от команды. Хотя если сохранить такой же настрой как на матч с «Челси», то и с другим лондонским клубом сложностей будет меньше. Перед вами результаты пяти последних матчей «Арсенала».

АПЛ. 23.04.2024, «Арсенал» — «Челси» — 5 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 20.04.2024, «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов. 17.04.2024, «Бавария» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 14.04.2024, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов. 09.04.2024, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 2

Факты и цифры

«Арсенал» 13 раз в своей истории выигрывал чемпионат Англии, но с последнего подобного успеха прошло уже 20 лет

В прошлом сезоне «канониры» набрали 84 очка и заняли 2 место, сейчас на их счету 77 очка и 1 место

Лучший бомбардир команды нападающий Букайо Сака, на его счету 14 забитых мячей, он же лучший ассистент — 9 голевый передач

Самый недисциплинированный немецкий полузащитник Кай Хавертц, на его счету 9 предупреждений

История личных встреч Тоттенхэм Хотспур и Арсенала

Первое дерби состоялось в 1909 году, тогда «канониры» выиграли на своем поле со счетом 1 : 0. С тех пор команды сыграли 195 матчей и постепенно приближаются к юбилейному. Подавляющее большинство поединков сыграно в рамках Премьер-лиги. Общее преимущество по победам за «канонирами», причем не только в АПЛ, но и в кубковых матчах.

Победы «Тоттенхэм Хотспур» — 62

Победы «Арсенала» — 81

Ничьи — 52

Самая крупная победа «Тоттенхэм Хотспур» — 5 : 0

Самая крупная победа «Арсенала» — 6 : 0

В последнее время команды играют на равных. С учетом победы «Тоттенхэма» в товарищеском матче с 2018 года соперники соперники встречались 15 раз. В них по шесть побед у каждой команды и трижды матчи заканчивались вничью, в том числе и в первом круге нынешнего сезона. На этом отрезке не было ни одного матча без забитых мячей. Результаты пяти последних встреч соперников друг с другом перед вами.

АПЛ. 24.09.2023, «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2 : 2

АПЛ. 15.01.2023, «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 01.10.2022, «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3 : 1

— «Тоттенхэм Хотспур» — : 1 АПЛ. 15.05.2022, «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» — 3 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 26.09.2021, «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Тоттенхэм — Арсенал

Команды очень редко за последнее десятилетие встречаютися в кубковых поединках, да и знаковых матчей в их истории не так много. Так что все внимание встречам в Премьер-лиге. Матч первого круга получился равным и чрезвычайно интересным. В первом тайме забивали исключительно футболисты «Тоттенхэма». Сначала Кристиан Ромеро срезал мяч в свои ворота после удара Букайо Сака, а затем Сон Хын Мин сравнял счет. Во втором тайме двое последних еще раз отметились на табло. Сака реализовал одиннадцатиметровый удар, а южкокорейский футболист удачно завершил контратаку. Букмекеры отдают большое преимущество «канонирам». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Тоттенхэм Хотспур» — 4,13

Ничья — 4,08

Победа «Арсенала» — 1,81

Победа нужна обеим командам, но когда речь идет о чемпионском титуле, и учитывая ту страсть, которую демонстрируют футболисты «Арсенала» в последних матчах, гости должны побеждать. К тому же непонятно, как скажется двухнедельный простой на игроках «Тоттенхэма». Разница в коэффициентах сильно большая, но такой же она была на матч «Арсенала» и «Челси». Чем все закончилось, известно.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Арсенал

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