Во сколько играют Динамо Москва – Оренбург, ФОНБЕТ Кубок России, 27 ноября, время начала матча
В воскресенье, 27 ноября, сыграют Динамо Москва и Оренбург в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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