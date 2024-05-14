Украинский хавбек «Мурома» Мурза: «Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Вторая лига Б Политика Муром Артур Мурза Футбол

Игрок «Мурома» Артур Мурза высказался об отношениях русских и украинцев.

– На Украине остались люди, с которыми ты до сих пор поддерживаешь общение?

– Круг друзей сильно сократился. Я не поддерживаю общение с людьми, которые не разделяют мои принципы.

– Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине?

– Так и есть. Но я все равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Я всегда чтил и чту победы наших дедов, которых они добивались вместе.

После 2014-го все это сломалось, Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно. Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья, – сказал украинский хавбек. 

Украинский хавбек «Мурома» Мурза о гражданстве РФ: «Это возможность попасть в сборную России. Я полноценный гражданин, украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»

20 комментариев
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Нашли правильного украинца из второй лиги, браво! Ждем на матч-тв, в программе Есть тема, срочно!
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-12
+27
Ответ rarrih
Комментарий скрыт
А что не имеет права? Или только интервью "правильных" украинцев с нужной повесточкой можно публиковать?
+16
-5
+11
Теперь каждый день у него будут брать интервью ?
+14
-9
+5
Ответ Олег25
Теперь каждый день у него будут брать интервью ?
Это одно интервью, разбитое на куски. Ты первый день на спортсе что ли?
+6
-1
+5
Украинский хавбек «Мурома» Мурза о гражданстве РФ: «Это возможность попасть в сборную России. Я полноценный гражданин, украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский» - ясно-понятно😂
+5
-1
+4
Второй день форсят этого ноунэйма здесь. Зачем?!
+9
-6
+3
Это сломалось после 2004 года и помаранчевой революции. До этого даже граница никого не смущала, мы были братьями.
+5
-3
+2
овечкин,который сидит за океаном,тогда кто.
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Как-то странно у него получается...недруги помогают отбиваться от друзей. Так и не понял, что главные враги внутри стран, а не за пределами.
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Футбольный Илья Кива?
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Парень очень хочет в сборную))) Еще два-три интервью - и Георгич вызовет на матч с очередной эритреей)))
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наш слон. пусть у него почаще интервью берут, мостовому же звонит кто-то постоянно. пускай корёжит определённую группу населения
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Базу выдал
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есть Мурза,а есть Кара-Мурза...почувствуйте разницу
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Ну по факту. Когда тебя накачивают, как индюшку к дню благодарения, чтобы впоследствии зарезать, это не делает вас с индюшкой друзьями, индюшка в данном случае - средство для определенной цели
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