Украинский хавбек «Мурома» Мурза: «Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья»

Игрок «Мурома» Артур Мурза высказался об отношениях русских и украинцев.

– На Украине остались люди, с которыми ты до сих пор поддерживаешь общение?

– Круг друзей сильно сократился. Я не поддерживаю общение с людьми, которые не разделяют мои принципы.

– Но ты же понимаешь: твои принципы чужды для многих людей на Украине?

– Так и есть. Но я все равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Я всегда чтил и чту победы наших дедов, которых они добивались вместе.

После 2014-го все это сломалось, Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно. Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья, – сказал украинский хавбек.

Украинский хавбек «Мурома» Мурза о гражданстве РФ: «Это возможность попасть в сборную России. Я полноценный гражданин, украинским паспортом не пользуюсь, главное, чтобы не забрали российский»