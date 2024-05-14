«Локомотив» готов продлить контракт с Галактионовым, даже если не попадет в первую тройку РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов, скорее всего, останется в «Локомотиве».

В текущем сезоне перед штабом Галактионова ставились задачи выйти в финал Фонбет Кубка России и занять призовое место в Мир РПЛ. Однако руководство железнодорожников готово продлить контракт с 39-летним тренером, даже если ни одна из этих задач не будет выполнена, сообщает «Матч ТВ». 

Действующее соглашение специалиста с московским клубом рассчитано до конца этого сезона. 

В «Локо» удовлетворены прогрессом молодых российских игроков под руководством Галактионова, а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ. Кроме того, руководство клуба не хотело бы осуществлять перестройку в команде и большое количество трансферов, что стало бы следствием прихода нового тренерского штаба.

Обсуждение деталей продления контракта с тренерским штабом пройдет после завершения сезона.

После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последних турах команда встретится с «Факелом» и «Балтикой». 

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23 комментария
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Все логично. Тренер работает с тем что есть. Крутых трансферов кроме Глушенкова в Локо не было. Из 5 нападающих нет ни одного забивного. Миранчук и Жемалетдинов не тащат. С теми игроками что есть место в первой пятерке - вполне себе хороший результат. Сложись некоторые матчи удачнее, могли и за золото зацепиться в этом странном сезоне.
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Весьма противоречивый тренер. Вроде чего-то конкретного нет, но при этом на характере умудряемся не проиграть очень часто мертвые матчи
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Разумно... Заслужил остаться
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Надо оставлять. Ещё дать один сезон и если результата по игре не будет, то прощаться.
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Ответ selso99
Чем? Результата нет, игры нет, прогресса игроков не сильно заметно, в обороне как была дыра, так и остается. Исчезнет фарт с голами на последних минутах, и станет совсем болото.
4 место в чемпионате, на 6 очков меньше чем у лидера, дважды за сезон обыгран Зенит
ну да, вообще нет результата
+3
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+2
Правильное решение, в Европе не играем, тренер с идеями, растет. В целом состав очень перспективный. Впечатлил Батраков в последних двух матчах. Радуюсь, когда собственные воспитанники успешно начинают играть в основе. Еще Салтыков приедет из Крылышек. Но 1-2 точечных усиления необходимы. Нужен забивной нападающий и с центральными защитниками разобраться. Ньямси не впечатляет пока, хотя может адаптация еще не закончилась.
+2
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Ответ Ilya_Panchenko
Дзюба, Сарвели, Сулейманов, Хамулич, а кто пятый форвард ?
Раков
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Ответ Никита Новосельцев
Все логично. Тренер работает с тем что есть. Крутых трансферов кроме Глушенкова в Локо не было. Из 5 нападающих нет ни одного забивного. Миранчук и Жемалетдинов не тащат. С теми игроками что есть место в первой пятерке - вполне себе хороший результат. Сложись некоторые матчи удачнее, могли и за золото зацепиться в этом странном сезоне.
Дзюба, Сарвели, Сулейманов, Хамулич, а кто пятый форвард ?
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Ответ selso99
Задача то была не 4 место же. Значит, результат не достигнут. Значит, его нет.
ну так и сезон еще не кончился, еще 2 матча впереди
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Ответ selso99
И что? Если у кого-то больше пропущено, это значит, что у Локо хорошая оборона?
Считаю, что это не самое главное
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Ответ mr.Vain
Пропущено 37 мячей. У команды на первом месте столько же. У ЦСКА больше.
И что? Если у кого-то больше пропущено, это значит, что у Локо хорошая оборона?
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Ответ selso99
Чем? Результата нет, игры нет, прогресса игроков не сильно заметно, в обороне как была дыра, так и остается. Исчезнет фарт с голами на последних минутах, и станет совсем болото.
Пропущено 37 мячей. У команды на первом месте столько же. У ЦСКА больше.
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Лучше Дзюбу оставьте икону российского футбола.
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логично. Рвать 5ую точку за золото нынче смысла мало, тренеров толковых не заманить из за границы, да и Галактионов в целом не такой уж плохой тренер.
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Будет делать из Локо "галактикос"
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На 5 лет сразу, как Семака
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ну а так по факту кого они сейчас лучше найдут? сильные тренеры из Европы в РПЛ вряд ли поедут, а внутри свободные сейчас только так называемые "физруки", которых уже по 10 раз увольняли
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Локомотив продлит контракт с Галактионовым, если он попадет в первую тройку игроков Поле Чудес
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