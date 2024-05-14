«Локомотив» готов продлить контракт с Галактионовым, даже если не попадет в первую тройку РПЛ

Михаил Галактионов, скорее всего, останется в «Локомотиве».

В текущем сезоне перед штабом Галактионова ставились задачи выйти в финал Фонбет Кубка России и занять призовое место в Мир РПЛ. Однако руководство железнодорожников готово продлить контракт с 39-летним тренером, даже если ни одна из этих задач не будет выполнена, сообщает « ».

Действующее соглашение специалиста с московским клубом рассчитано до конца этого сезона.

В «Локо» удовлетворены прогрессом молодых российских игроков под руководством , а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ. Кроме того, руководство клуба не хотело бы осуществлять перестройку в команде и большое количество трансферов, что стало бы следствием прихода нового тренерского штаба.

Обсуждение деталей продления контракта с тренерским штабом пройдет после завершения сезона.

После 28 проведенных туров Мир « ив» набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последних турах команда встретится с «Факелом» и «Балтикой».