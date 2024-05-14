«Химки» могут подписать 38-летнего Гильерме. Вратарю предложено место в структуре «Локо», но он хочет продолжить карьеру («Чемпионат»)
«Химки» могут подписать вратаря Гильерме.
38-летний голкипер летом покинет «Локомотив» после истечения срока действия контракта.
Как пишет «Чемпионат», московский клуб предложил ему должность в своей структуре, но сам бразилец с российским паспортом хочет продолжить игровую карьеру.
Помимо «Химок», у него есть несколько вариантов в Европе.
Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 5 матчей (все – в Фонбет Кубке России).