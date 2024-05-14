«Химки» могут подписать 38-летнего Гильерме. Вратарю предложено место в структуре «Локо», но он хочет продолжить карьеру («Чемпионат»)

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Гильерме Чемпионат.com Футбол

«Химки» могут подписать вратаря Гильерме.

38-летний голкипер летом покинет «Локомотив» после истечения срока действия контракта.

Как пишет «Чемпионат», московский клуб предложил ему должность в своей структуре, но сам бразилец с российским паспортом хочет продолжить игровую карьеру.

Помимо «Химок», у него есть несколько вариантов в Европе.

Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 5 матчей (все – в Фонбет Кубке России).

6 комментариев
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Мне кажется, Гильерме уже давно не "бразилец с российским паспортом", а россиянин.
+16
-1
+15
Гиле нужно красиво завершать в Локомотиве, смысл этого вояжа в Химки (учитывая уровень команды) на старости авоськи мячей вытаскивать из сеток ?)
+5
0
+5
А потом в 45 Игоря можно взять )
+3
-1
+2
И Дзюбу ещё
+2
0
+2
Абаскаль возвращается ?
+2
-1
+1
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