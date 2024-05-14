Председатель совдира ЦСКА Орешкин назначен замруководителя администрации президента РФ. Глава Тульской области Дюмин будет курировать спорт в АП

Максим Орешкин стал заместителем руководителя администрации президента РФ.

повысил Орешкина в должности с помощника президента РФ до замруководителя администрации президента, следует из указа главы государства.

Новым помощником президента России стал , ранее занимавший пост губернатора Тульской области. Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом, сообщил Дмитрий Песков.

является председателем совета директором с 2020 года.

Алексей Дюмин влиял на деятельность тульского «Арсенала». В прошлом году он стал инициатором сотрудничества «Роснефти» с клубом.