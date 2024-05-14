Председатель совдира ЦСКА Орешкин назначен замруководителя администрации президента РФ. Глава Тульской области Дюмин будет курировать спорт в АП
Максим Орешкин стал заместителем руководителя администрации президента РФ.
Владимир Путин повысил Орешкина в должности с помощника президента РФ до замруководителя администрации президента, следует из указа главы государства.
Новым помощником президента России стал Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области. Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом, сообщил Дмитрий Песков.
Максим Орешкин является председателем совета директором ЦСКА с 2020 года.
Алексей Дюмин влиял на деятельность тульского «Арсенала». В прошлом году он стал инициатором сотрудничества «Роснефти» с клубом.
https://zona.media/news/2022/03/15/nava
на Спортсе вроде была статья, о том что для того что бы окупить стадион ЦСКА должен был регулярно играть в ЛЧ и регулярно задорого продавать игроков, что для ЦСКА планировать было весьма опрометчиво)
так что мне кажется что болельщики ЦСКА в данном случае выдают нужду за добродетель, когда говорят что ЦСКА отдали "за долги" госконторе.
Иванов больше по баскету всегда был.
Роль Дмитрия Сергеевича такая же как у Маши Захаровой в МИДе, да и биографии очень похожи - золотая молодежь позднего СССР, детишки мидовских работников