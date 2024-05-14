Председатель совдира ЦСКА Орешкин назначен замруководителя администрации президента РФ. Глава Тульской области Дюмин будет курировать спорт в АП

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Владимир Путин Арсенал Тула Политика Алексей Дюмин Максим Орешкин Футбол

Максим Орешкин стал заместителем руководителя администрации президента РФ.

Владимир Путин повысил Орешкина в должности с помощника президента РФ до замруководителя администрации президента, следует из указа главы государства. 

Новым помощником президента России стал Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области. Дюмин будет курировать в администрации президента вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом, сообщил Дмитрий Песков.

Максим Орешкин является председателем совета директором ЦСКА с 2020 года. 

Алексей Дюмин влиял на деятельность тульского «Арсенала». В прошлом году он стал инициатором сотрудничества «Роснефти» с клубом.

40 комментариев
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ЦСКА когда-то был первым успешным частным клубом. Гинер успешно осваивал поругало-голландскую модель: развитие и перепродажа игроков, частные спонсоры, призовые от участия в ЛЧ. Потом стройка стадиона все подрубила… пришлось стать еще одним госклубом.
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«Купировать спорт в АП». Типа присматривать за хоккейной коробкой в Геленджике будет ?)
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Столько замов и за всех отдувается Песков😅
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+17
Опять кровати переставили!
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+12
Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
АП одна из самых влиятельных в стране организаций, вторая после ФСБ. Напомню, что судья (не футбольный) по самым важным политическим приговорам получала звонки именно из АП.
https://zona.media/news/2022/03/15/nava
+12
-1
+11
Виктор Михалыч Орешкин - начальникцеха, Иван Дулин - директор завода, и заживём!
+6
-1
+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
ЦСКА когда-то был первым успешным частным клубом. Гинер успешно осваивал поругало-голландскую модель: развитие и перепродажа игроков, частные спонсоры, призовые от участия в ЛЧ. Потом стройка стадиона все подрубила… пришлось стать еще одним госклубом.
ну со стороны стройка стадиона ЦСКА была похожа на операцию по уходу под гос крыло))
на Спортсе вроде была статья, о том что для того что бы окупить стадион ЦСКА должен был регулярно играть в ЛЧ и регулярно задорого продавать игроков, что для ЦСКА планировать было весьма опрометчиво)
так что мне кажется что болельщики ЦСКА в данном случае выдают нужду за добродетель, когда говорят что ЦСКА отдали "за долги" госконторе.
+8
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+4
чувствую, следующий сезон у цска будет успешным
+5
-2
+3
Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
Вы очень плохо представляете себе, как устроена российская власть. АП - это примерно как ЦК КПСС (недаром сидят там же), звонок оттуда - приказ для любого министерства.
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Опять кровати переставили!
Кресла переместили по кабинетам.
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+3
Ответ Алексей Иванов
Модель на деньги Абрамовича и админ ресурс Иванова
На деньги Абрамовича (частного лица), не на газпромовские и рждшные.

Иванов больше по баскету всегда был.
+3
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+3
Ответ Заборостроитель
Столько замов и за всех отдувается Песков😅
Некоторые недалекие считают его чуть ли не правой рукой и вторым после Путина, хотя даже в АП он по должности под Вайно, а за всю медийку, включая Пескова, отвечает бывший прессек Громов.
Роль Дмитрия Сергеевича такая же как у Маши Захаровой в МИДе, да и биографии очень похожи - золотая молодежь позднего СССР, детишки мидовских работников
+3
0
+3
Профессор Соловей в шоке😂😂😂
+2
0
+2
Ответ riverman1980
Дюмин будет курировать Госсовет. Фактически сейчас это кандидат в приемники N1.
Какие приемники. когда еще точно 12 лет царства.
+2
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Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
у вас наивные представления о устройстве системы власти у нас
+3
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+2
Ответ riverman1980
Дюмин будет курировать Госсовет. Фактически сейчас это кандидат в приемники N1.
Кураторы-помощники не становятся избираемыми Первыми лицами без руководства правительством или силовыми структурами. За 6 лет рано гадать - это может быть и новый МО и родственники друзей по "даче" или спортзалу.
+3
-1
+2
Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
Как сказать. У нас с советских времен (которые сейчас с упорством носорога пытаются вернуть) государственная иерархия весьма нестандартная. Если тогда партия стояла над государством, то сейчас все определяет "близость к телу", а тут у АП все гораздо лучше, чем у большинства министров, не говоря уже про "законодательную" власть.
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Ответ La Crosse Bobcats
по ходу чемпион России 2024/25 уже известен)))
Как раз в Тулу собирался))
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Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
Хорошие в общем должности)а главное зарплаты там, как средние по стране.
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Это фактически секретариат
Посмотри Абаса Галямова например.
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0
+1
Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
Быстрова продали после звонка из администрации Президента
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Опять кровати переставили!
Но не кровати железные двухярусные. Поэтому, чтобы народ не путался, нужно говорить "кресла переставили"
+1
0
+1
по ходу чемпион России 2024/25 уже известен)))
+3
-2
+1
спорт вне политики-кричали кони.
+7
-7
0
Ответ Артем Фенькин
АП одна из самых влиятельных в стране организаций, вторая после ФСБ. Напомню, что судья (не футбольный) по самым важным политическим приговорам получала звонки именно из АП. https://zona.media/news/2022/03/15/nava
Это фактически секретариат
+1
-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
ЦСКА когда-то был первым успешным частным клубом. Гинер успешно осваивал поругало-голландскую модель: развитие и перепродажа игроков, частные спонсоры, призовые от участия в ЛЧ. Потом стройка стадиона все подрубила… пришлось стать еще одним госклубом.
Модель на деньги Абрамовича и админ ресурс Иванова
+4
-4
0
Ответ Shuller18
Глава АП так-то не прям влиятельная должность, а его зам это фактически зам по нифигам
Дюмин будет курировать Госсовет. Фактически сейчас это кандидат в приемники N1.
+8
-8
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
ЦСКА когда-то был первым успешным частным клубом. Гинер успешно осваивал поругало-голландскую модель: развитие и перепродажа игроков, частные спонсоры, призовые от участия в ЛЧ. Потом стройка стадиона все подрубила… пришлось стать еще одним госклубом.
Правда Иванов тусил вокруг да около постоянно.
+2
-2
0
Ответ riverman1980
Дюмин будет курировать Госсовет. Фактически сейчас это кандидат в приемники N1.
Нафиг таких "приемников" и вообще преемников
+2
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Я тут ванговал что возможно после дела Валиевой Левитин перестанет быть помощником, курирующем спорт. Так оно и случилось - он переведен в советники и стал представителем ПРФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
+1
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