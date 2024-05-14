Роман Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности – осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые»

Роман Широков высказался о лидерах чемпионата России.

«Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки «Зенит», то остается пять команд – «Локомотив», , « », « », « ». Мы ждем, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?

«Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом все это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые.

За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время «Локомотив» выиграл гораздо больше», – сказал бывший полузащитник « » и «Спартака».