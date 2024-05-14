Роман Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности – осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые»
Роман Широков высказался о лидерах чемпионата России.
«Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки «Зенит», то остается пять команд – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Спартак». Мы ждем, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?
«Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом все это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые.
За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время «Локомотив» выиграл гораздо больше», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
2002 - бронза
2005 - серебро
2006 - серебро
2007- серебро
2009- серебро
2012-серебро
2017 - чемпионы
2021- серебро
2023-бронза
Это когда боролись за 1-е место!
Если команда, занимающая 2-3 места не борется за чемпионство, тогда никто за него не борется 🤣🤣🤣🤣
Только Зенит занимает и все))
Долгая память хуже чем сифилис
Особенно в узком кругу...
Аквариум
А каких уж прошлым живут болельщики Динамо))))
Как становиться чемпионом, если не мечтать об этом. Как яхту назовёшь..
Откуда у сегодняшнего руководства, футболистов, особенно легионеров «Спартака» генетическая память?
Вот у болельщиков, да, она имеется.