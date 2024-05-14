Роман Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности – осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Роман Широков высказался о лидерах чемпионата России.

«Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки «Зенит», то остается пять команд – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Спартак». Мы ждем, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать?

«Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом все это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые.

За последние 20 лет они выиграли один чемпионат, один Кубок России и один Суперкубок России. За то же время «Локомотив» выиграл гораздо больше», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

36 комментариев
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2001 - чемпионы
2002 - бронза
2005 - серебро
2006 - серебро
2007- серебро
2009- серебро
2012-серебро
2017 - чемпионы
2021- серебро
2023-бронза
Это когда боролись за 1-е место!
+25
-6
+19
Ответ Hllabbalabbal
А Роман Широков все время позор российского футбола, пардон за такое грубое выражение.
Как игрок Роман "щёлочку нашёл" Широков был отнюдь не позором российского футбола. Он был топом. Но по жизни он та ещё скотина
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А вторые, третьи это не борьба за чемпионство?!
Если команда, занимающая 2-3 места не борется за чемпионство, тогда никто за него не борется 🤣🤣🤣🤣
Только Зенит занимает и все))
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У нас у всех генетическая память .Мы же помним 9 мая день победы. А ты чего предлагашь забыть и не помнить победы Спартака.
+7
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А Роман Широков все время позор российского футбола, пардон за такое грубое выражение.
+11
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+4
Ты в памяти останешься как быдлан
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Ну, мы хотя бы думаем, Широков. Слава богу, есть чем. Завидно?
+2
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Роман Широков: «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности – осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они все время вторые, третьи, пятые»
Долгая память хуже чем сифилис
Особенно в узком кругу...
Аквариум
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Ответ NIK7478
Ну, если за эти последние 20 лет поменяли 15-16-17 главных тренеров (и под каждого - трансферы, новая модель игры, и т.д.), то всё закономерно. И, пока что, продолжается в том же духе. Очень показательными на этот счёт будут решения нового руководства "Спартака" в межсезонье.
Говорит глория барселоны😁 Ты лучше со своим негрейро разберись
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Ответ Сиражудин Халало
Спартаковцы ну в чем он не прав? вы живёте прошлым и все….один чемпионат за 20 лет….ну это вообще дно
Так это применимо к любому клубу, кроме Зенита))
А каких уж прошлым живут болельщики Динамо))))
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Ответ Павел Павленко
без отношения к личности Широкова.и в чем он не прав в данной ситувции???
Не прав в том, что нужно мыслить иначе. Хотя он этого и не говорил.. Правильно мыслить по-чемпионски. Получается так себе, но верить в победу надо!
Как становиться чемпионом, если не мечтать об этом. Как яхту назовёшь..
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Ответ Павел Павленко
без отношения к личности Широкова.и в чем он не прав в данной ситувции???
Ну хотя бы во всем )
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Ответ Павел Павленко
без отношения к личности Широкова.и в чем он не прав в данной ситувции???
А кто он такой давать советы кому и какими категориями мыслить?Навязывает свои мысли.
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Втащить ей на опыте, вспомнив былое?
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Ответ Hllabbalabbal
А Роман Широков все время позор российского футбола, пардон за такое грубое выражение.
Не извиняйся.. он привык)
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... Девятые
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Ну, если за эти последние 20 лет поменяли 15-16-17 главных тренеров (и под каждого - трансферы, новая модель игры, и т.д.), то всё закономерно. И, пока что, продолжается в том же духе. Очень показательными на этот счёт будут решения нового руководства "Спартака" в межсезонье.
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без отношения к личности Широкова.и в чем он не прав в данной ситувции???
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...«Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, просто у них осталась генетическая память...
Откуда у сегодняшнего руководства, футболистов, особенно легионеров «Спартака» генетическая память?
Вот у болельщиков, да, она имеется.
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Комментарий удален пользователем
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