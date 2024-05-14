Франк – один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага

«Манчестер Юнайтед» может пригласить Томаса Франка.

Датский специалист, возглавляющий «Брентфорд», является одним из главных кандидатов на должность главного тренера манкунианцев в случае увольнения Эрика тен Хага, сообщает The Telegraph.

«Юнайтед» еще не принял решение о будущем тен Хага. В клубе есть поклонники – он ранее сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, являющейся миноритарным акционером «МЮ».

Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в том числе трансферными, должны заниматься директора и Джейсон Уилкокс.

« » ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе, а не «краткосрочную замену из числа признанных победителей».

Ранее сообщалось об интересе клуба к Томасу Тухелю, Гарету Саутгейту и Грэму Поттеру.