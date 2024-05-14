Франк – один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага
«Манчестер Юнайтед» может пригласить Томаса Франка.
Датский специалист, возглавляющий «Брентфорд», является одним из главных кандидатов на должность главного тренера манкунианцев в случае увольнения Эрика тен Хага, сообщает The Telegraph.
«Юнайтед» еще не принял решение о будущем тен Хага. В клубе есть поклонники Франка – он ранее сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, являющейся миноритарным акционером «МЮ».
Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в том числе трансферными, должны заниматься директора Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.
«Юнайтед» ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе, а не «краткосрочную замену из числа признанных победителей».
Ранее сообщалось об интересе клуба к Томасу Тухелю, Гарету Саутгейту и Грэму Поттеру.
А если даже Тен Хаг провалится - следующим летом будет доступен Гласнер, а может, и тот же Франк, а может, еще и Аморим.
МЮ либо надо нанимать топового тренера который знает вкус побед, либо оставить Тен Хага
Конте - очевиднейший наилучший варик.
Расчистить эти конюшни только ему под силу.
Но он до сих пор еще не подписан,а обсуждаются хрен пойми кто.
Как Капелло правильно сёдня сказал про Зедерби.
Из средних игроков создал крепкую команду АПЛ.
Важный вопрос, получится ли у него работать с теми, кто считает себя звёздами?