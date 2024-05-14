Франк – один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Брентфорд Дэн Эшуорт Эрик тен Хаг Томас Франк Футбол

«Манчестер Юнайтед» может пригласить Томаса Франка.

Датский специалист, возглавляющий «Брентфорд», является одним из главных кандидатов на должность главного тренера манкунианцев в случае увольнения Эрика тен Хага, сообщает The Telegraph.

«Юнайтед» еще не принял решение о будущем тен Хага. В клубе есть поклонники Франка – он ранее сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, являющейся миноритарным акционером «МЮ».

Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в том числе трансферными, должны заниматься директора Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.

«Юнайтед» ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе, а не «краткосрочную замену из числа признанных победителей». 

Ранее сообщалось об интересе клуба к Томасу Тухелю, Гарету Саутгейту и Грэму Поттеру.

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50 комментариев
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Отклонено: слишком волосатый для Шарлатана
+32
-2
+30
Ответ Ностальгическое
Отклонено: слишком волосатый для Шарлатана
Выпадут за сезон у них
+24
-1
+23
Ответ Cruel Snake
Тут нужно узнать мнение местных специалистов, кто он? Физрук, топ тренер, перспективный тренер, сбитый лётчик?
А он в футбол играл? Друг тут спрашивает, Александром зовут.
+22
-5
+17
Тут нужно узнать мнение местных специалистов, кто он? Физрук, топ тренер, перспективный тренер, сбитый лётчик?
+9
-4
+5
Франк Лампард ?
+5
-2
+3
Если будет перестроена вся структура управления, то Франка на долгосрочную перспективу звать можно, специалист он компетентный, себя зарекомендовал в Брентфорде. С грамотной селекцией и хорошей организацией игры МЮ будет способен побороться за 3-4 место под его управлением.
+3
-1
+2
Тоже те ещё экспериментаторы. Абаскаля им нужно)
+4
-3
+1
Потом половина состава будут датчане. Хотя у МЮ уже есть для начала: Хойлунд, Эриксен)
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+1
Ответ QWertY
Ну уж лучше Франк нежели Аутгейт
Даже Черчесов лучше чем Аутгейт)
+2
-1
+1
Неужели первый нормальный вариант замены ЭТХ? Но я все равно не вижу большой пользы от замены тренера. Состав надо чистить при любом тренере, и хотя ЭТХ косячит, я бы посмотрел на него еще год в более адекватных условиях работы, а не когда у тебя 70 человек за сезон травмируются. Все же прошлый сезон дает некоторый кредит доверия.

А если даже Тен Хаг провалится - следующим летом будет доступен Гласнер, а может, и тот же Франк, а может, еще и Аморим.
+1
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зачем франку менять шило на мыло?
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Ответ Кирилл Новокщенов
Неужели первый нормальный вариант замены ЭТХ? Но я все равно не вижу большой пользы от замены тренера. Состав надо чистить при любом тренере, и хотя ЭТХ косячит, я бы посмотрел на него еще год в более адекватных условиях работы, а не когда у тебя 70 человек за сезон травмируются. Все же прошлый сезон дает некоторый кредит доверия. А если даже Тен Хаг провалится - следующим летом будет доступен Гласнер, а может, и тот же Франк, а может, еще и Аморим.
Раскрою тебе страшную тайну - в травмах виноват тренер и его штаб
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Ответ Cruel Snake
Тут нужно узнать мнение местных специалистов, кто он? Физрук, топ тренер, перспективный тренер, сбитый лётчик?
Сейчас он хороший специалист, если назначат в Юнайтед, скорее всего из него сделают физрука!!!
МЮ либо надо нанимать топового тренера который знает вкус побед, либо оставить Тен Хага
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Ответ Cruel Snake
Тут нужно узнать мнение местных специалистов, кто он? Физрук, топ тренер, перспективный тренер, сбитый лётчик?
Он держит нищий Брентфорд вдали от вылета с довольно слабым составом (а в этом сезоне еще и без топ-бомбардира). Пиннок при нем вырос в одного из лучших защитников Англии. Хороший тренер точно, но не провалится ли в топ-клубе, как Мойес или Поттер - хз
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Ответ Cruel Snake
Тут нужно узнать мнение местных специалистов, кто он? Физрук, топ тренер, перспективный тренер, сбитый лётчик?
Вопрос можно было ограничить первым предложением
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Ответ Ностальгическое
Отклонено: слишком волосатый для Шарлатана
Просто в Манчестере надоело гонять лысого!
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Ответ Дмитрий Шиянов
Франк Лампард ?
Рибери?
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Ответ CHELSEA_2008
Почему тогда уже не Поттер?
Он же вроде мракоборцем стал.
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Ответ SamArus51
Франк классный специалист, но нужно понимать, что Брентфорд - это хорошо выстроенная система подбора футболистов, основанная на аналитических данных, где тренеру доверяют, где есть четкое управление и налаженная схема работа всех руководящих структур. Что из этого есть у МЮ? Не превратится ли Томас в такого же тен Хага в Манчестере? Может тогда наладить свой сарай (чтоб крыша не протекала), а потом уже смотреть, насколько тренер подходит? Так глядишь и лысый шарлатан не шарлатаном окажется вовсе.
Я думаю на этом этапе руководство МЮ стремится к выстроенной системе. Даже в новости прозвучало предложение, что тренер будет только тренировать, а остальным будут заниматься другие. Это уже, меня как фаната МЮ, радует. Другое дело, справиться ли Франк если эта система пока что не выстроена.
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тем временем, МЮ официально объявил об уходе Варана
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Очередное днище этот франк
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Я хз
Конте - очевиднейший наилучший варик.
Расчистить эти конюшни только ему под силу.
Но он до сих пор еще не подписан,а обсуждаются хрен пойми кто.
Как Капелло правильно сёдня сказал про Зедерби.
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хороший качественный тренер для середняка, вылет МЮ в следующем сезоне не грозит
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Франк классный специалист, но нужно понимать, что Брентфорд - это хорошо выстроенная система подбора футболистов, основанная на аналитических данных, где тренеру доверяют, где есть четкое управление и налаженная схема работа всех руководящих структур. Что из этого есть у МЮ? Не превратится ли Томас в такого же тен Хага в Манчестере? Может тогда наладить свой сарай (чтоб крыша не протекала), а потом уже смотреть, насколько тренер подходит? Так глядишь и лысый шарлатан не шарлатаном окажется вовсе.
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да вы издеваетесь
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Какой может быть в случае увольнения? гнать его надо без всяких церемоний
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Почему бы и нет. Опыт АПЛ есть, футбол хороший ставит. Из всех предыдущих кандидатур по мне этот лучший.
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По мне, уж куда лучше чем Поттер и Саутгейт.
Из средних игроков создал крепкую команду АПЛ.
Важный вопрос, получится ли у него работать с теми, кто считает себя звёздами?
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Почему тогда уже не Поттер?
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Франк Рибери лучше
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