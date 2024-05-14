Арендовать Роке у «Барсы» могут «Интер» и «Порту». С португальцами возможен обмен на вингера Пепе Акино

Теги Интер высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига возможные трансферы Андони Субисаррета Пепе Акино Андре Кюри Витор Роке Футбол

Витор Роке может продолжить карьеру в Италии или Португалии.

Ранее стало известно, что «Барселона» хочет отдать 19-летнего нападающего в аренду на следующий сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, агент Андре Кюри предложил услуги бразильского футболиста «Интеру». Менеджеры итальянского клуба следили за игроком еще во времена его выступлений в Бразилии.

Для «нерадзурри» подписание Роке может стать альтернативой трансферу Альберта Гудмундссона из «Дженоа».

A Bola сообщает, что в трансфере Витора также заинтересован «Порту», над этим работает спортивный директор клуба Андони Субисаррета. Каталонцы хотят, чтобы португальцы взяли игрока в аренду с правом выкупа. В сделку может быть включен вингер Пепе Акино.

В текущем сезоне Роке провел 310 минут за «Барсу» во всех турнирах. Каталонцы оформили его трансфер за 30+30 млн евро. Статистику форварда можно найти здесь.

21 комментарий
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Сначала спешили выдернуть его из Бразилии.
Теперь думают, куда пристроить.
Феерично, как обычно )
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Ответ Е.Р.
какой-то он ни о чем, зачем он Интеру. Понятно, Лапушаро Мартинес тоже не фонтан и его надо сплавить поскорее, но этот Роке вообще никакой. Мож потом раскроется, но щас вообще плох.
выходил на замену и забивал голы иногда, чем плох то. или у барсы есть лучше варианты на замену поляку? и как может быть Лаутаро «не фонтан», лучший бомбардир чемпионата. кто тогда «фонтан»?
+12
-3
+9
Ответ Е.Р.
какой-то он ни о чем, зачем он Интеру. Понятно, Лапушаро Мартинес тоже не фонтан и его надо сплавить поскорее, но этот Роке вообще никакой. Мож потом раскроется, но щас вообще плох.
Лаутаро мартинес один из лучших форвардов мира
+9
-3
+6
не понимаю, у чела за 300 минут 2 гола.. ну и 2 откровенно провальных игр, но учитывая малое количества игровых минут то вполне ведь ожидаемо что игрок не в должной кондиции + трудная адаптация сходу сезона.. как же бесит Хави, который еще дo предсезонки убирает всех конкурентов Левы по позиции. Феррана хочет оставить только потому что этого можно выпустить везде а чтоб выпустить Гиу с Роке придется обязательном порядке убирать поляка, а поляк недоволен с заменой которой делает раз за 15-20 игр, а значит чаще менять - конфликт в раздевалке, а этого трус Хави, у которого проблемы с менталкой явно не выдержит..
логичнее было бы, посмотреть на предсезонке на Гиу и Роке, и оставить лучшего из них как на подмену поляку, но нет, этот чел игнорит Гиу, и требует убрать Роке..
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В Барсе идет скрытая война между Хави и Деку - Лапорта должен решить эту проблему- иначе ничего хорошего не будет и в следующем сезоне..
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Довольно дорогой штакетник.
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В Порту наверное лучше , но ещё лучше оставить а Испании . Единственное , что не понятно - зачем было выдерживать парня из Бразилии ? Там у него была бы практика и он бы лучше востоновился от травмы. Деку пора уходить - все прозрачно с его стороны и как понимаю с Хави они далеко не солидарны .
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Отдать в аренду без права выкупа. Пусть попривыкает к европейскому футболу
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Ответ Е.Р.
какой-то он ни о чем, зачем он Интеру. Понятно, Лапушаро Мартинес тоже не фонтан и его надо сплавить поскорее, но этот Роке вообще никакой. Мож потом раскроется, но щас вообще плох.
У Индзаги все раскрываются, можно и взять
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Ответ Трент Резнор
У Индзаги все раскрываются, можно и взять
смысла раскрывать нет, все равно аренда.
если покупать, вон есть гундмундсун, зёркзи. и себя показали, и чемпионат знают.
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Ответ Germanwah 999
Лаутаро мартинес один из лучших форвардов мира
Лакака: Я вхожу в топ5 форвардов мира
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Ответ Хави оставайся
выходил на замену и забивал голы иногда, чем плох то. или у барсы есть лучше варианты на замену поляку? и как может быть Лаутаро «не фонтан», лучший бомбардир чемпионата. кто тогда «фонтан»?
"выходил на замену и забивал голы иногда"
Это что показатель? Марсиаль вот тоже выходил и забивал. дальше что?
что до этого арга, видели его и на ЧМ и в финале ЛЧ. себя он показал как надо. видели его и в этом году с АТМ.
он только в слабеньком Сериале преуспевает, да и то кое-как. Иммобиле у Индзаги Золотую Бутсу брал, а это лавочник сборной Аргентины только с Саленитаной умеют.
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Ответ TAGAY
не понимаю, у чела за 300 минут 2 гола.. ну и 2 откровенно провальных игр, но учитывая малое количества игровых минут то вполне ведь ожидаемо что игрок не в должной кондиции + трудная адаптация сходу сезона.. как же бесит Хави, который еще дo предсезонки убирает всех конкурентов Левы по позиции. Феррана хочет оставить только потому что этого можно выпустить везде а чтоб выпустить Гиу с Роке придется обязательном порядке убирать поляка, а поляк недоволен с заменой которой делает раз за 15-20 игр, а значит чаще менять - конфликт в раздевалке, а этого трус Хави, у которого проблемы с менталкой явно не выдержит.. логичнее было бы, посмотреть на предсезонке на Гиу и Роке, и оставить лучшего из них как на подмену поляку, но нет, этот чел игнорит Гиу, и требует убрать Роке..
Ни разу не оправдываю Хави и дебильные руководство Барсы. Но этот Роке со своим агентом тоже раздражают. Что он о себе возомнил - в аренду, видите ли, он не пойдёт. Только полноценный трансфер. Пусть не строит из себя приму этот щенок. Ему ещё и 20 нет, а он уже из выделывается, будто имеет статус пикового Роналдиньо. Ещё раз - я тоже считаю, что Барса не права. Нечего было его выдергивать из Бразилии зимой, если не рассчитываете на игрок по-настоящему. Но этот Роке пока ещё абсолютно сырой и юный футболист. Пусть идёт на сезончик в условную Сельту и там адаптируется к европейскому сезону и доказывает Хави, что он был не прав.
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Ответ Rachid
В Барсе идет скрытая война между Хави и Деку - Лапорта должен решить эту проблему- иначе ничего хорошего не будет и в следующем сезоне..
Хави отдать в Динамо бухарест
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