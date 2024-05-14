Арендовать Роке у «Барсы» могут «Интер» и «Порту». С португальцами возможен обмен на вингера Пепе Акино

Витор Роке может продолжить карьеру в Италии или Португалии.

Ранее стало известно, что « » хочет отдать 19-летнего нападающего в аренду на следующий сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, агент Андре Кюри предложил услуги бразильского футболиста « ». Менеджеры итальянского клуба следили за игроком еще во времена его выступлений в Бразилии.

Для «нерадзурри» подписание Роке может стать альтернативой трансферу Альберта Гудмундссона из «Дженоа».

A Bola сообщает, что в трансфере также заинтересован «Порту», над этим работает спортивный директор клуба . Каталонцы хотят, чтобы португальцы взяли игрока в аренду с правом выкупа. В сделку может быть включен вингер .

В текущем сезоне Роке провел 310 минут за «Барсу» во всех турнирах. Каталонцы оформили его трансфер за 30+30 млн евро. Статистику форварда можно найти здесь.