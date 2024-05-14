Арендовать Роке у «Барсы» могут «Интер» и «Порту». С португальцами возможен обмен на вингера Пепе Акино
Витор Роке может продолжить карьеру в Италии или Португалии.
Ранее стало известно, что «Барселона» хочет отдать 19-летнего нападающего в аренду на следующий сезон.
По информации La Gazzetta dello Sport, агент Андре Кюри предложил услуги бразильского футболиста «Интеру». Менеджеры итальянского клуба следили за игроком еще во времена его выступлений в Бразилии.
Для «нерадзурри» подписание Роке может стать альтернативой трансферу Альберта Гудмундссона из «Дженоа».
A Bola сообщает, что в трансфере Витора также заинтересован «Порту», над этим работает спортивный директор клуба Андони Субисаррета. Каталонцы хотят, чтобы португальцы взяли игрока в аренду с правом выкупа. В сделку может быть включен вингер Пепе Акино.
В текущем сезоне Роке провел 310 минут за «Барсу» во всех турнирах. Каталонцы оформили его трансфер за 30+30 млн евро. Статистику форварда можно найти здесь.
Теперь думают, куда пристроить.
Феерично, как обычно )
логичнее было бы, посмотреть на предсезонке на Гиу и Роке, и оставить лучшего из них как на подмену поляку, но нет, этот чел игнорит Гиу, и требует убрать Роке..
если покупать, вон есть гундмундсун, зёркзи. и себя показали, и чемпионат знают.
Это что показатель? Марсиаль вот тоже выходил и забивал. дальше что?
что до этого арга, видели его и на ЧМ и в финале ЛЧ. себя он показал как надо. видели его и в этом году с АТМ.
он только в слабеньком Сериале преуспевает, да и то кое-как. Иммобиле у Индзаги Золотую Бутсу брал, а это лавочник сборной Аргентины только с Саленитаной умеют.