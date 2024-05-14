Тихонов получал поддержку в ситуации с Опейкиной: «Не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. Никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват»

Андрей Тихонов высказался о ситуации с Верой Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер « » Андрей Тихонов выразил недовольство назначением женщины главным арбитром матча. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, при этом обозначив, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч.

– высказался о данной ситуации: «Я полностью на стороне . Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд».

– Прошу заметить, что он не один так высказался. Думаю, многие бы могли сказать подобное, но просто не хотят иметь такие проблемы, с которыми столкнулся я.

– Получали ли вы какие-то личные отзывы после всей этой истории?

– Да, от очень многих. И не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. И никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват». Все все прекрасно понимают.

– А разгневанные комментарии были?

– Такие комментарии есть всегда (смеется). Но стараюсь их меньше читать. Никогда нельзя быть для всех положительным героем, – сказал Тихонов.

«Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Я слово «гендер» слышал только из Европы. Сказал бы «арбитр», а не «женщина», все бы рассматривалось по-другому». Тихонов о бане за слова про Опейкину

Тихонов о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»? Извинился бы, если бы действительно оскорбил. Просто хочу пожелать, чтобы у нее было меньше ошибок»