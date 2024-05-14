Тихонов получал поддержку в ситуации с Опейкиной: «Не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. Никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват»

Теги Андрей Тихонов Первая лига Александр Мостовой Енисей Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов высказался о ситуации с Верой Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство назначением женщины главным арбитром матча. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, при этом обозначив, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч.

Александр Мостовой высказался о данной ситуации: «Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд».

– Прошу заметить, что он не один так высказался. Думаю, многие бы могли сказать подобное, но просто не хотят иметь такие проблемы, с которыми столкнулся я.

– Получали ли вы какие-то личные отзывы после всей этой истории?

– Да, от очень многих. И не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. И никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват». Все все прекрасно понимают.

– А разгневанные комментарии были?

– Такие комментарии есть всегда (смеется). Но стараюсь их меньше читать. Никогда нельзя быть для всех положительным героем, – сказал Тихонов. 

«Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Я слово «гендер» слышал только из Европы. Сказал бы «арбитр», а не «женщина», все бы рассматривалось по-другому». Тихонов о бане за слова про Опейкину

Тихонов о критике Опейкиной: «Мне ей теперь говорить: «Вера, извините, что назвал вас женщиной»? Извинился бы, если бы действительно оскорбил. Просто хочу пожелать, чтобы у нее было меньше ошибок»

31 комментарий
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Ну так правильно, дружки-то все такие-же. Откуда там извилины))
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И ни одного умного друга, который бы сказал "Андрей, закрой наконец варежку".
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Это многое говорит о его друзьях
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Андрей, ты не прав, ты виноват.
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Ни разу не ударил Опейкину в ухо джентельмен года Тихонов Андрюха.
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Ответ Евгений Сидоров
И ни одного умного друга, который бы сказал "Андрей, закрой наконец варежку".
"Такие комментарии есть всегда (смеется). Но стараюсь их меньше читать."
Он просто читает только то, что хочет, а потом делает вид, что прочитанное - единственно существующее)
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Ответ Евгений Сидоров
И ни одного умного друга, который бы сказал "Андрей, закрой наконец варежку".
в точку. А то чем дальше, тем больше себя закапывает.
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Ответ Max Zhomkov
А опейеина правда в том матче ошибалась или просто Тихонов на неё все слил?
Это не имеет значения в контексте ситуации. Скорее всего ошибалась, не слышал ещё про судей, которые не ошибаются. А Андрей Валерьевич показал наконец свою суть широкому кругу(узкий круг про его качества все знает давно уже)
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Ответ Max Zhomkov
А опейеина правда в том матче ошибалась или просто Тихонов на неё все слил?
это симбиоз
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Ответ Max Zhomkov
А опейеина правда в том матче ошибалась или просто Тихонов на неё все слил?
да это ж значения не имеет, по большому счету
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Ответ Антон Шипилов
Андрей, ты не прав, ты виноват. И если он сам искренне не понимает, что же он сказал не так, то это грустно. Мне всегда Тихонов казался тактичным, добрым, вежливым интеллигентом. Но после защиты Широкова и этого - понимаю, что видимо, мои детские ожидания - мои проблемы
Судя по всему, это далеко не все твои проблемы! )
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Ответ Анатолий Бабкин
Плюсую. Как-то интернет меняет представление о героях юности
Минусую. Как не способного понять элементарные вещи.
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Ответ Антон Шипилов
Андрей, ты не прав, ты виноват. И если он сам искренне не понимает, что же он сказал не так, то это грустно. Мне всегда Тихонов казался тактичным, добрым, вежливым интеллигентом. Но после защиты Широкова и этого - понимаю, что видимо, мои детские ожидания - мои проблемы
Плюсую. Как-то интернет меняет представление о героях юности
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Ответ TheCasper13
Каждый день новости про Тихонова и эту женщину. И даже не по одной в день. А про чайку и договорники написали один раз и тишина) где уголовные дела, прокуратура, следственные комитеты? Заседания комиссий, высказывания ветеранов и мостового? Думайте сами, решайте сами)
точно так же спустили на тормозах отравление 14 футболистов в Грозном, подсунув для хайпа футболиста с глупой шуткой... а об отравлении - как в рот воды набрали, вот и спортс в тряпочку помалкивает... как видно сверху спустили указание - молчать... время ныне такое...
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пускай не было наезда по половому признаку , но как достали эти плаксы про судей , дело не в женщине судье , а в неспособности тренера принимать поражения , пускай даже такие обидные , судьи мужчины что не косячат ??? да ещё как !!!
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Андрюша, остановись! Ладно себя закопал, так теперь и за корешей своих взялся... От народного любимца к одинокому токсичному болтуну. Вот это падение.
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Плохо, когда окружение - это дураки и лицемеры
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В этой ситуации полностью на стороне Тихонова, нечего женщине лезть в мужской спорт . пусть в своем болоте плавают. На поле у мужчин нервы , эмоции , стычки , драки , мат и только другой авторитетный судья - мужчина может морально это вывезти и угомонить всех . я сам играл и даже когда менее авторитетный судья-мужчина косячил посылался в разных направлениях и было много криков . собственно я это все к тому что мужиков на поле в узде может сдержать только судья мужчина
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большое сказать нечего
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лятть.....🤦
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А опейеина правда в том матче ошибалась или просто Тихонов на неё все слил?
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Эффект Даннинга-Крюгера
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Андрей, ты не прав, ты виноват.

И если он сам искренне не понимает, что же он сказал не так, то это грустно. Мне всегда Тихонов казался тактичным, добрым, вежливым интеллигентом. Но после защиты Широкова и этого - понимаю, что видимо, мои детские ожидания - мои проблемы
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