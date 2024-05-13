Аталанта – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Италии 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Аталанта и Ювентус в финале Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аталанта – Ювентус
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Кубок Италии по футболу: все новости
Последние матчи Аталанта
- Аталанта – Рома : 2 – 1
- Аталанта – Марсель : 3 – 0
- Салернитана – Аталанта : 1 – 2
- Марсель – Аталанта : 1 – 1
- Аталанта – Эмполи : 2 – 0
Последние матчи Ювентус
- Ювентус – Салернитана : 1 – 1
- Рома – Ювентус : 1 – 1
- Ювентус – Милан : 0 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
Прогноз на матч Аталанта – Ювентус
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