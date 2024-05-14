Депутат Свищев: «Уверен, что опыт работы Дегтярева в Госдуме позволит успешно работать на посту министра спорта»

Депутат Свищев считает, что опыт Михаила Дегтярева поможет ему в Минспорте.

12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта.

«Многие из нас знают его по работе в Госдуме, в Хабаровском крае (в 2021 году Дегтярев был избран губернатором региона – Sports) уделялось особое внимание спорту.

Уверен, что его опыт работы в Госдуме позволит успешно работать на посту министра спорта. В это непростое для российского спорта время спорт должен стать доступным для всех с самого раннего возраста, остро стоит вопрос обеспечения инфраструктурой, организации соревнований на территории страны самого высокого уровня.

Комитет предлагает принять проект об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)