Депутат Свищев: «Уверен, что опыт работы Дегтярева в Госдуме позволит успешно работать на посту министра спорта»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Депутат Свищев считает, что опыт Михаила Дегтярева поможет ему в Минспорте.

12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта.

«Многие из нас знают его по работе в Госдуме, в Хабаровском крае (в 2021 году Дегтярев был избран губернатором региона – Sports) уделялось особое внимание спорту.

Уверен, что его опыт работы в Госдуме позволит успешно работать на посту министра спорта. В это непростое для российского спорта время спорт должен стать доступным для всех с самого раннего возраста, остро стоит вопрос обеспечения инфраструктурой, организации соревнований на территории страны самого высокого уровня.

Комитет предлагает принять проект об утверждении Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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20 комментариев
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А когда-то мы все смеялись над Мутко. Сорри аур олд фриенд ю вос нот соу бэд
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0
+28
мне кажется Дегтярева назначили тупо чтобы на спортсе в комментах было веселее
+15
0
+15
Как же на самом деле грустно читать такие новости, это же будущее …
+12
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Первый раз увидел его в ролике на ютубе, где он рассуждал о рублях и долларах. Ещё раз охренел конечно от того, кто заседает в госдуме. Сейчас этот человек министр спорта! Фантастика!
+7
0
+7
Дегтярь- наимерзейший персонаж🤮
+5
-1
+4
Ответ Очки Дани Алвеса
А когда-то мы все смеялись над Мутко. Сорри аур олд фриенд ю вос нот соу бэд
Это жизнь)) когда приходит новый министр/директор/управляющий все думают какой он м....к , и что хуже быть не может. Но каждый следующий оказывается ещё хуже 🤷
+3
0
+3
"Многие из нас знают его по работе в Госдуме, в Хабаровском крае, по тому, как он парился в бане в Владимир Вольфовичем"
+4
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Еще и над Мутко смеялись с лэт ми спик фром май харт. А он реально болел за футбол и был человечным министром
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+2
Ответ Очки Дани Алвеса
А когда-то мы все смеялись над Мутко. Сорри аур олд фриенд ю вос нот соу бэд
Сей лайк э Год
+2
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А каким образом опыт работы в ГД поможет в Министерстве спорта? Можно тогда и Милонова было назначить или Валуева. А что? В ГД уже долго заседают, опыта завались:)
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Такой опыт РАБОТАТЬ ему не поможет.
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Грустно от этой кандидатуры на посту министра спорта.
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Как в Скандинавии теперь спортивная сауна появится?)
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Опыт клоуна ему пригодится
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будет с тем же успехом сотрясать воздух.
только теперь на новом посту
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Баня видимо тоже в зачет идет как-то
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Какая ж волна пошла на тему «дегтярева в министры», сплошные лоббистские интересы. Для продвижения этого демагога ( с дешевыми лозунгами о перекраске Кремля в белый цвет и смене флага РФ на имперский черно-желто-белый). Ничего хорошего этот «фрукт» не сделает.
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Мы там кнопки давили-давили!
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фрика можно и на спорт бросить
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Ответ skywalker_d
Как же на самом деле грустно читать такие новости, это же будущее …
Ты посмотри шире... Такие деятели это 90% которые занимают все ключевые посты/должностя... Поэтому так и живём )
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