Дегтярев о развитии спорта: «Будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения»
Михаил Дегтярев считает, что России не нужно отрываться от олимпийского движения.
12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
– Есть ли смысл делить олимпийские и неолимпийские виды спорта в условиях отстранения?
– Могу вас поддержать. В каком смысле? Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Мы знаем, что многие виды спорта, как русский хоккей, северные виды спорта, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды спорта.
Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения, – цитирует Дегтярева «Матч ТВ».
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)
Гаврила мячик подавал.
Показушники и балаболы 🤡
Когда я сижу в кресле и ничего не делаю, то моё положение максимально сбалансировано и я занят взвешиванием дальнейших планов)
дегтярев пост принял
про фауста гёте я уж и не говорю...