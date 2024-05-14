Дегтярев о развитии спорта: «Будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Михаил Дегтярев считает, что России не нужно отрываться от олимпийского движения.

12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

– Есть ли смысл делить олимпийские и неолимпийские виды спорта в условиях отстранения?

– Могу вас поддержать. В каком смысле? Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Мы знаем, что многие виды спорта, как русский хоккей, северные виды спорта, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды спорта.

Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения, – цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

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27 комментариев
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Служил Гаврила на футболе
Гаврила мячик подавал.
+29
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+26
Государство давно положило болт на развитие спорта, доходы граждан, образование, медицину. Сейчас только ВПК развивается. При данном персонаже в спорте ничего не изменится, если хуже не станет! Для развития спорта и других сфер жизни, для начала нужно закончить СВО!
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Мы даже допинг пробы без остального мира пройти не можем, очем речь вообще .
Показушники и балаболы 🤡
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-3
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Плавно работая веником по прогретому телу…
+3
0
+3
Ответ Alexey Burkin
Пошел популизм. Все говорят и говорят и говорят, не останавливаясь. Жаль вокруг ничего не меняется, ну да ладно
Если бы еще не менялось, было бы полбеды.(
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0
+3
Пошел популизм. Все говорят и говорят и говорят, не останавливаясь. Жаль вокруг ничего не меняется, ну да ладно
+3
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"Будем действовать сбалансированно и взвешенно." в переводе означает - не будем ничего делать.
Когда я сижу в кресле и ничего не делаю, то моё положение максимально сбалансировано и я занят взвешиванием дальнейших планов)
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Без раскачки что ль?
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все что нужно знать о новом некомпитентном министре спорта "северные виды спорта, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды спорта"
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фк-лдпр
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Да вас уже оторвали от олимпийского движения. ( точнее- вы сами все сделали и делаете дальше, так что это движение вам не грозит).
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Многие - русский хоккей и северные виды спорта 🏅😜💦
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Ответ chili
Служил Гаврила на футболе Гаврила мячик подавал.
Уважаемый комментарий)
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Ответ T622222
Многие - русский хоккей и северные виды спорта 🏅😜💦
Кёрлинг что ли?
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Ответ Grishkevich
все что нужно знать о новом некомпитентном министре спорта "северные виды спорта, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды спорта"
Кстати, в этом он не так уж далек от истины. Какими-нибудь прыжками в воду или метанием какой-нибудь хрени занимается не больше людей, чем гонками на собачьих или оленьих упряжках;)
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Ответ Заборостроитель
Без раскачки что ль?
Нет времени йопта)))
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ротенберг пост сдал
дегтярев пост принял
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Физкультуру развивай лучше. Спорт как-нибудь и без министров с путиными проживёт. А если не проживёт - то даром такой спорт не нужен значит.
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Я смотрю он Хабаровский край развил так, что никому теперь его не догнать. Тоже самое и тут будет. Уныние, разговоры и бездействие во благо реального спорта.
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Верните Матыцина обратно! Умоляем ...
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а предыдущий чем занимался?
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Да, да, мас реслинг, якутское перетягивание палки довольно зрелищно. Минут 20 можно глянуть)
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Самый массовый вид спорта - любительский бег! Но ему никогда внимания уделяться не будет, потому что заработать на этом не получится! А вот на хоккее, это всегда пожалуйста! Сколько миллиардов из казны на строительство одних только хоккейных дворцов и прочих прилегающих объектов можно распилить ! Мимо этого они, конечно не пройдут!
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Извините но я не могу 😂😂😂😂
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перлы этого парня, посильнее перл ромы ротенберга будут,
про фауста гёте я уж и не говорю...
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А главное по плану и четко установленному графику
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Короче, ребятки переходим на массовые увлечения : перетягивание палки, прыжки через нарты, метание топора на дальность …))
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