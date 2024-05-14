Дегтярев о развитии спорта: «Будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения»

Михаил Дегтярев считает, что России не нужно отрываться от олимпийского движения.

12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

– Есть ли смысл делить олимпийские и неолимпийские виды спорта в условиях отстранения?

– Могу вас поддержать. В каком смысле? Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Мы знаем, что многие виды спорта, как русский хоккей, северные виды спорта, некоторые виды спорта коренных и малочисленных народов Севера по массовости превосходят многие олимпийские виды спорта.

Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения, – цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

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