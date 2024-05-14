Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться перед игрой с «Тоттенхэмом». Но «горожан» не было в Лондоне
План фанатов «Арсенала» мешать игрокам «Манчестер Сити» спать провалился.
Сегодня «горожане» сыграют с «Тоттенхэмом» на выезде в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
Около 2 часов ночи болельщики «Арсенала» запускали фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться. Считается, что акцию организовала фанатская группа Ashburton Army – она намекнула на это своими постами в соцсети.
Однако план фанатов «канониров» провалился, пишет Evening Standard. Игроки «Сити» находились в Манчестере в понедельник вечером и отправились в Лондон только во вторник утром.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 85 очков и отставая от «Арсенала» на один балл при матче в запасе.
Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00 по московскому времени.
На практике как-будто наоборот это работает и наказывают команды тех, кто фейерверки пускает.