Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться перед игрой с «Тоттенхэмом». Но «горожан» не было в Лондоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм ахахаха Футбол

План фанатов «Арсенала» мешать игрокам «Манчестер Сити» спать провалился.

Сегодня «горожане» сыграют с «Тоттенхэмом» на выезде в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Около 2 часов ночи болельщики «Арсенала» запускали фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться. Считается, что акцию организовала фанатская группа Ashburton Army – она намекнула на это своими постами в соцсети.

Однако план фанатов «канониров» провалился, пишет Evening Standard. Игроки «Сити» находились в Манчестере в понедельник вечером и отправились в Лондон только во вторник утром.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 85 очков и отставая от «Арсенала» на один балл при матче в запасе.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00 по московскому времени.

30 комментариев
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В итоге не выспались футболисты Тоттенхэма
+77
0
+77
Плохо разведка у них сработала 😁
+22
0
+22
Ответ football.in.kg
Теперь осталось автобус закидать. Чтобы попугать и помешать сосредоточиться.
Главное не перепутать.
+15
0
+15
Теперь осталось автобус закидать. Чтобы попугать и помешать сосредоточиться.
+14
-1
+13
от души болелы арсенала обломались)
+7
0
+7
Фанаты Арсенала напомнили мне фанатов Барселоны, которые закидали камнями свой же автобус
+7
-1
+6
Нынешний ттх можно обыграть и не выспавшимся и после бодуна) Так что у Сити проблем не будет
+4
0
+4
Ответ Santucco
Фанаты Арсенала напомнили мне фанатов Барселоны, которые закидали камнями свой же автобус
в том случае закидали свой автобус для выражения поддержки. БЧК. Там другое, высокие материи, простолюдинам не понять
+3
0
+3
Ответ cZeiss
Не думал что у Арсенала есть фанатский движ, кроме гейгунерс
сожалею о перенесённом тобой опыте
+5
-2
+3
Просчитались, но где
+3
0
+3
Вы слышали, что такое облом?
+6
-4
+2
ну теперь у шпор точно нет шансов. практически всегда после таких акций пострадавшая сторона выигрывает
+1
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😁😁😁
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спец службы Манчестер сити провели хорошую работу.
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🤣🤣🤣
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Ну эт по Задорнову
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Важнее то, у кого после матча будет гореть ))
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🤣🤣🤣у них даже фанаты неудачники
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Когда вообще последний раз такие вот трюки помогали? ))
На практике как-будто наоборот это работает и наказывают команды тех, кто фейерверки пускает.
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Ответ muniain al-bilbaui
ну теперь у шпор точно нет шансов. практически всегда после таких акций пострадавшая сторона выигрывает
И у тебя есть статистика надеюсь)
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Ответ Cuccittini Aveiro
И у тебя есть статистика надеюсь)
у меня все ходы записаны
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Ответ muniain al-bilbaui
ну теперь у шпор точно нет шансов. практически всегда после таких акций пострадавшая сторона выигрывает
И чё какие объяснения у британских ученых? Карма, не?
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Ответ football.in.kg
И чё какие объяснения у британских ученых? Карма, не?
теорема тарана
0
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Ответ muniain al-bilbaui
ну теперь у шпор точно нет шансов. практически всегда после таких акций пострадавшая сторона выигрывает
Так Сити и не пострадал в итоге
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Ответ PIT-BUL
4 рсенал прими второе место достойно!
Тебе бы обновление загрузить, а то Арсенал уже 10 лет не занимал 4-е место
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Ответ S. A.
Тебе бы обновление загрузить, а то Арсенал уже 10 лет не занимал 4-е место
Он в душе вечно 4-ый, т.е. неудачник
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