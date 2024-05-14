Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться перед игрой с «Тоттенхэмом». Но «горожан» не было в Лондоне

План фанатов «Арсенала» мешать игрокам «Манчестер Сити» спать провалился.

Сегодня «горожане» сыграют с « » на выезде в перенесенном матче 34-го тура .

Около 2 часов ночи болельщики « » запускали фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, чтобы помешать игрокам «Сити» выспаться. Считается, что акцию организовала фанатская группа Ashburton Army – она намекнула на это своими постами в соцсети.

Однако план фанатов «канониров» провалился, пишет Evening Standard. Игроки «Сити» находились в Манчестере в понедельник вечером и отправились в Лондон только во вторник утром.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 85 очков и отставая от «Арсенала» на один балл при матче в запасе.

Матч «Тоттенхэм» – « » начнется в 22:00 по московскому времени.