Анатолий Воробьев о борьбе «Динамо» за титул: «Корневую гниль удалось почистить. В Краснодаре урожай выдался только озимых, «Крестовская теплица» перестала плодоносить, похоже»
Анатолий Воробьев высказался о борьбе «Динамо» за чемпионский титул в Мир РПЛ.
За 2 тура до конца чемпионата московский клуб набрал 53 очка против 51 у «Зенита» и 50 у «Краснодара».
– В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ…
– «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел. Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести – «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!
– И все-таки – как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?
– В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почистить – с этим, в том числе, связаны нынешние результаты.
– У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой»? Как это назвать?
– Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».
– То есть у «Динамо» наступил расцвет?
– По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить, – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС.
Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».