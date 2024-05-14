Анатолий Воробьев о борьбе «Динамо» за титул: «Корневую гниль удалось почистить. В Краснодаре урожай выдался только озимых, «Крестовская теплица» перестала плодоносить, похоже»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Бесков Лестер Краснодар Джейми Варди Анатолий Воробьев Футбол

Анатолий Воробьев высказался о борьбе «Динамо» за чемпионский титул в Мир РПЛ.

За 2 тура до конца чемпионата московский клуб набрал 53 очка против 51 у «Зенита» и 50 у «Краснодара». 

– В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ…

– «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел. Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести – «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

– И все-таки – как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

– В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почистить – с этим, в том числе, связаны нынешние результаты. 

– У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой»? Как это назвать?

– Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».

– То есть у «Динамо» наступил расцвет?

– По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить, – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС. 

Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».

Опрос

У «Динамо» +2. Станут чемпионами?
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Да!
69%
Динамо Москва
Нет!
31%
Зенит

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22 комментария
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Наверное после таких диалогов Ничушкина решили проверить)
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Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?))
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Копатыч, переодевайся! Мы тебя узнали
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Минутка спорта на ботаническом ресурсе?
+7
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+5
Какая травка в Петровском парке теперь!
+3
-1
+2
Эх вы! Жизни не нюхали?! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись... А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!... Пашешь, как трактор... А ежели дождь во время усушки, а?
+3
-1
+2
Я два раза перечитал пытался текст связать - тщетно
+3
-3
0
А если Динамо проиграет в последнем туру тогда с Крестовской теплицей все будет ок!???
+2
-2
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Нет ли тут пропаганды запрещенных веществ?
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Не поднят вопрос о недопоставках овса на ипподроме, о недостаточной смазке в буксах локомотива и отсутствии главного забойщика на мясокомбинате.
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Агроном....
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Ответ T622222
Я два раза перечитал пытался текст связать - тщетно
Ты пренебрёг одиннадцатой гексаграммой «Книги перемен».
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