Анатолий Воробьев высказался о борьбе «Динамо» за чемпионский титул в Мир РПЛ.

За 2 тура до конца чемпионата московский клуб набрал 53 очка против 51 у « » и 50 у «Краснодара».

– В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из . Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ…

– « », например, при этот путь быстрее прошел. Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести – « ». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

– И все-таки – как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

– В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почистить – с этим, в том числе, связаны нынешние результаты.

– У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой»? Как это назвать?

– Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».

– То есть у «Динамо» наступил расцвет?

– По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить, – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС.

Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».