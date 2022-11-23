Крах Аргентины на старте ЧМ, «МЮ» расстался с Роналду, Глейзеры готовы продать «Юнайтед», 3 серии пенальти в Кубке России, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре грохнула первая суперсенсация: Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2). Счет с пенальти открыл Лионель Месси, который играет уже на 5-м ЧМ и догнал Роналду по голам на мундиалях, однако затем аргентинцы дважды пропустили после двух ударов в створ. Интересно, что 3 гола Аргентины за 35 минут матча были отменены из-за офсайдов.

Аргентина не повторила рекордную серию Италии без поражений (не хватило одной игры) и проиграла стартовый матч на ЧМ впервые с 1990 года (когда в итоге дошла до финала). Аргентина идет последней в группе C после 1-го тура, Саудовская Аравия лидирует.

2. Другая громкая новость пришла из Англии: «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду. Английский клуб официально объявил об этом вечером во вторник. Пишут, что Роналду не получит выплат от «МЮ» после ухода, хотя мог заработать до 17 млн фунтов до конца контракта. Уже появился вариант с переходом в «Челси»: совладельца лондонского клуба Тодда Боули привлекает эта возможность, а вот тренер Грэм Поттер не уверен, что затея хорошая.

3. В других сыгранных во вторник матчах на ЧМ обошлось без особых сюрпризов: Дания сыграла вничью с Тунисом (0:0), Польша – с Мексикой (0:0), а Франция разгромила Австралию (4:1).

Роберт Левандовски не забил пенальти, а Оливье Жиру сделал дубль и догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции – у них по 51 голу, форварду «Милана» остался один мяч до абсолютного рекорда. Забил и Килиан Мбаппе – у него 5 голов за Францию на ЧМ, лишь у Анри и легендарного Жюста Фонтена больше.

4. Вечер вторника для фанатов «МЮ» получился насыщенным: семья Глейзеров, владеющая клубом, объявила о готовности продать «Юнайтед». Возможны также сторонние инвестиции в клуб.

5. В Фонбет Кубке России на пути РПЛ был день пенальти: все три матча завершились послематчевыми сериями 11-метровых. ЦСКА уступил по пенальти «Уралу», а «Химки» – «Пари НН», «Сочи» одолел «Торпедо».

6. КХЛ. СКА забил 6 голов ЦСКА, «Торпедо» победило «Куньлунь», «Северсталь» уступила «Динамо». Из интересных событий: 21-летний форвард «Торпедо» Денис Венгрыжановский исполнил лакросс-гол.

7. «Матч ТВ» не покажет Кубок мира по биатлону в сезоне-2022/23.

8. Немецкий футбольный союз намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love. Немцы хотят, чтобы вратарю Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ в Катаре.

9. НХЛ. «Монреаль» был разгромлен «Баффало» (2:7), Дадонов набрал 2-е очко в 15 матчах сезона.

10. Сборная Бельгии закроет слово «любовь» на воротнике выездной формы по требованию ФИФА. Кроме того, ФИФА запретила разминочную форму Бельгии – возможно, из-за слишком яркой палитры. На ней нет ни слова «любовь», ни радужных цветов.

11. НБА. «Филадельфия» обыграла «Бруклин», «Мемфис» с 34 очками Морэнта проиграл дома «Сакраменто» и другие результаты.

12. Пеп Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» по схеме «1+1» – до 2025 года. Все детали согласованы.

13. «Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче – 3:1. На сектор к фанатам сербского клуба пришли болельщики «Спартака», в результате там появились баннеры с буквами V и Z, надписями «Русские и сербы – братья навеки» и «США – главный враг Европы!».

14. Федерация футбола Франции не дала опубликовать интервью вратаря Уго Льориса о гомофобии. В нем капитан сборной Франции назвал гомофобные кричалки частью «фольклора» и «языка футбола».

15. Гран-при Китая по «Формуле-1» не состоится в 2023 году из-за политики нулевой терпимости к ковиду, утверждает BBC.

16. У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата Пернамбуку – его приняли за флаг ЛГБТ. Полиция заставила его удалить видео происшествия.

Цитаты дня.

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