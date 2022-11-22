Бельгия закроет слово «любовь» на воротнике выездной формы по требованию ФИФА

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Сборная Бельгии закроет слово «любовь» на гостевом комплекте формы к ЧМ-2022.

Бельгийская футбольная ассоциация приняла такое решение в понедельник и сообщила в ФИФА о своих планах.

В матчах группового этапа сборная будет играть в домашней форме, на которой нет нашивки. В случае, если придется использовать выездной комплект, нашивка со словом «любовь» на изнанке футболки будет прикрыта наклейкой.

Ранее ФИФА потребовала от Бельгии убрать с формы слово «любовь», категорически отказавшись обсуждать этот вопрос с Бельгийской футбольной ассоциацией.

Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА

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