«США – главный враг Европы!» Баннер на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге
На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» США назвали врагом Европы.
Болельщики красно-белых пришли на сектор сербов на товарищеском матче с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
На секторе фанатов московского и сербского клубов вывесили баннер с надписью USA – The biggest enemy of Europe! («США – главный враг Европы!» – прим. Sports.ru).
Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге
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