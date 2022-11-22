«США – главный враг Европы!» Баннер на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге

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На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» США назвали врагом Европы.

Болельщики красно-белых пришли на сектор сербов на товарищеском матче с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На секторе фанатов московского и сербского клубов вывесили баннер с надписью USA – The biggest enemy of Europe! («США – главный враг Европы!» – прим. Sports.ru).

Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге

 

Фото: телеграм-канал Ultras Action

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