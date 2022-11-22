не получил выплат от после расторжения контракта.

По информации The Telegraph, форвард и клуб договорились, что португалец уйдет без какой-либо компенсации.

До окончания срока контракта Роналду оставалось чуть менее восьми месяцев. Криштиану мог заработать до 17 миллионов фунтов по условиям этого соглашения.

Вы заминусовали наш пост про идеальный клуб про Роналду. Но разве есть другие варианты?