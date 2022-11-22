Роналду не получит выплат от «МЮ» после ухода. Криштиану мог заработать до 17 млн фунтов до конца контракта

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Криштиану Роналду не получил выплат от «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта.

По информации The Telegraph, форвард и клуб договорились, что португалец уйдет без какой-либо компенсации.

До окончания срока контракта Роналду оставалось чуть менее восьми месяцев. Криштиану мог заработать до 17 миллионов фунтов по условиям этого соглашения.

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