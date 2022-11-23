У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата Пернамбуку – его приняли за флаг ЛГБТ. Полиция заставила его удалить видео происшествия

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Бразильский журналист подвергся нападению в Катаре – его флаг был принят за флаг ЛГБТ.

Виктор Перейра покидал стадион «Лусаил» после матча АргентинаСаудовская Аравия (1:2). Он нес с собой флаг бразильского штата Пернамбуку, на котором изображены радуга, красный крест и звезда.

Перейра сообщил, что мужчина в традиционном для Катара белом одеянии принял его флаг за радужный ЛГБТ-флаг.

«Парень схватил флаг, бросил его на землю и начал топать. Я взял свой телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет, только если я удалю видео.

Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео», – рассказал журналист.

Перейра подчинился, чтобы убедиться, что ему вернут телефон, поскольку он использует его для работы.

 

Флаг штата Пернамбуку. Источник: ru.wikipedia.org

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