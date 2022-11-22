КХЛ. СКА против ЦСКА, «Торпедо» примет «Куньлунь», «Динамо» в гостях у «Северстали»
СКА сыграет с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» примет «Куньлунь», «Северсталь» будет противостоять московскому «Динамо».
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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