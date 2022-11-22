КХЛ. СКА против ЦСКА, «Торпедо» примет «Куньлунь», «Динамо» в гостях у «Северстали»

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СКА сыграет с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» примет «Куньлунь», «Северсталь» будет противостоять московскому «Динамо»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Куньлунь
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Динамо Москва
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Витязь
Дата проведения
22 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Локомотив
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

СКА – ЦСКА
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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