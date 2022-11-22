Мендеш обсудит переход Роналду в «Челси». Боули привлекает этот вариант, Поттер не уверен

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Криштиану Роналду может оказаться в «Челси».

По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, агент экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш проведет переговоры с «синими».

Совладельца «Челси» Тодда Боули привлекает вариант с приходом 37-летнего португальца. Отмечается, что вариант с бесплатным трансфером Роналду и на условиях пониженной зарплаты заинтересует Боули еще сильнее.

Тем не менее главный тренер «Челси» Грэм Поттер не слишком уверен в этой идее. Для трансфера Криштиану потребуется одобрение Поттера.

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