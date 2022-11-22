Мендеш обсудит переход Роналду в «Челси». Боули привлекает этот вариант, Поттер не уверен
Криштиану Роналду может оказаться в «Челси».
По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, агент экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш проведет переговоры с «синими».
Совладельца «Челси» Тодда Боули привлекает вариант с приходом 37-летнего португальца. Отмечается, что вариант с бесплатным трансфером Роналду и на условиях пониженной зарплаты заинтересует Боули еще сильнее.
Тем не менее главный тренер «Челси» Грэм Поттер не слишком уверен в этой идее. Для трансфера Криштиану потребуется одобрение Поттера.
Роналду страшно рискует. Зачем он устроил все перед ЧМ?
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