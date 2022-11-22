Аргентина проиграла первый матч ЧМ впервые с 1990 года – Саудовской Аравии

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Сборная Аргентины проиграла первый матч ЧМ впервые с 1990 года.

Команда Лионеля Скалони уступила Саудовской Аравии (1:2) в стартовой игре ЧМ-2022.

Аргентина не стартовала на чемпионатах мира с поражения с 1990 года. Тогда «альбиселесте» уступили Камеруну (0:1).

На всех последующих чемпионатах мира, кроме ЧМ-2018, Аргентина стартовала с побед. Первый матч прошлого чемпионата мира с Исландией завершился вничью – 1:1.

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