Аргентина проиграла первый матч ЧМ впервые с 1990 года – Саудовской Аравии
Сборная Аргентины проиграла первый матч ЧМ впервые с 1990 года.
Команда Лионеля Скалони уступила Саудовской Аравии (1:2) в стартовой игре ЧМ-2022.
Аргентина не стартовала на чемпионатах мира с поражения с 1990 года. Тогда «альбиселесте» уступили Камеруну (0:1).
На всех последующих чемпионатах мира, кроме ЧМ-2018, Аргентина стартовала с побед. Первый матч прошлого чемпионата мира с Исландией завершился вничью – 1:1.
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