Мбаппе забил 5-й гол за Францию на ЧМ. Лишь у Анри и Фонтена больше

забил 5-й гол за Францию на чемпионатах мира.

Форвард поразил ворота сборной Австралии на групповом этапе .

Теперь игрок делит третье место в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира с Мишелем Платини и – у всех по 5 голов.

Мбаппе опережают лишь (6 голов на ЧМ) и Жюст Фонтен (13).

Кроме того, 23-летний Мбаппе – самый молодой француз, достигший отметки в пять забитых мячей на ЧМ. Он обошел Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.