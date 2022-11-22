Мбаппе забил 5-й гол за Францию на ЧМ. Лишь у Анри и Фонтена больше
Килиан Мбаппе забил 5-й гол за Францию на чемпионатах мира.
Форвард поразил ворота сборной Австралии на групповом этапе ЧМ-2022.
Теперь игрок «ПСЖ» делит третье место в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира с Мишелем Платини и Зинедином Зиданом – у всех по 5 голов.
Мбаппе опережают лишь Тьерри Анри (6 голов на ЧМ) и Жюст Фонтен (13).
Кроме того, 23-летний Мбаппе – самый молодой француз, достигший отметки в пять забитых мячей на ЧМ. Он обошел Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.
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