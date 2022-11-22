Месси об 1:2 от Саудовской Аравии: «Нет оправданий. Мы давно не сталкивались с такой ситуацией, теперь нужно показать, что мы настоящая команда»

высказался о поражении от .

проиграла матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2.

«Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда», – сказал форвард и сборной Аргентины.