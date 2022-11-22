Месси об 1:2 от Саудовской Аравии: «Нет оправданий. Мы давно не сталкивались с такой ситуацией, теперь нужно показать, что мы настоящая команда»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии.

Сборная Аргентины проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2.

«Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины.

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