Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге
На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» появились баннеры с буквами V и Z.
Болельщики московского клуба пришли на сектор сербов на товарищеском матче с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
На совместном секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» виден баннер с буквой V и лозунгом «Сила в правде».
Также на гостевом секторе появился баннер «Руси и срби брача заувек» («Русские и сербы – братья навеки»). Причем в слове «заувек» выделена жирным буква Z.
Кроме того, на стадионе фанаты устроили перекличку «Косово! Сербия!»
На фанатском секторе хозяев, «Зенита», появилось пожелание на сербском процветания России и Сербии и два триколора стран.
Комментарии