Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге

На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» появились баннеры с буквами V и Z.

Болельщики московского клуба пришли на сектор сербов на товарищеском матче с на в Санкт-Петербурге.

На совместном секторе и виден баннер с буквой V и лозунгом «Сила в правде».

Также на гостевом секторе появился баннер «Руси и срби брача заувек» («Русские и сербы – братья навеки»). Причем в слове «заувек» выделена жирным буква Z.

Кроме того, на стадионе фанаты устроили перекличку «Косово! Сербия!»

На фанатском секторе хозяев, , появилось пожелание на сербском процветания России и Сербии и два триколора стран.

Фото: телеграм-канал Ultras Action