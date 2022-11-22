Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики Газпром Арена (Крестовский) Политика Футбол

На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» появились баннеры с буквами V и Z.

Болельщики московского клуба пришли на сектор сербов на товарищеском матче с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На совместном секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» виден баннер с буквой V и лозунгом «Сила в правде».

Также на гостевом секторе появился баннер «Руси и срби брача заувек» («Русские и сербы – братья навеки»). Причем в слове «заувек» выделена жирным буква Z.

Кроме того, на стадионе фанаты устроили перекличку «Косово! Сербия!»

На фанатском секторе хозяев, «Зенита», появилось пожелание на сербском процветания России и Сербии и два триколора стран.

Фото: телеграм-канал Ultras Action

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