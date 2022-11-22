Месси забил 1-й гол на ЧМ в первом матче – Саудовской Аравии с пенальти на 10-й минуте

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Леандро Паредес Мохаммед Аль-Овайс Футбол

Лионель Месси забил первый гол на ЧМ-2022.

Сборная Аргентина получила право на пенальти на 9-й минуте матча с Саудовской Аравией после того, как Леандро Паредеса завалили в штрафной.

На 10-й минуте Месси несильно ударил в левый нижний угол, а вратарь Мохаммед Аль-Овайс не угадал направление удара и прыгнул в правый угол.

Это первый гол 35-летнего нападающего на ЧМ-2022.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные