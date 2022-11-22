Месси забил 1-й гол на ЧМ в первом матче – Саудовской Аравии с пенальти на 10-й минуте

забил первый гол на .

получила право на пенальти на 9-й минуте матча с Саудовской Аравией после того, как завалили в штрафной.

На 10-й минуте Месси несильно ударил в левый нижний угол, а вратарь Мохаммед Аль-Овайс не угадал направление удара и прыгнул в правый угол.

Это первый гол 35-летнего нападающего на ЧМ-2022.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и (1:0, первый тайм).