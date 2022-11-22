считает, что могла разгромить Саудовскую Аравию.

«В какой-то момент это [поражение] могло произойти. Теперь будет матч с Мексикой, и, надеюсь, мы добудем три очка.

Мы легко могли выиграть со счетом 5:0. Они подошли [к воротам] 2-3 раза и забили», – сказал хавбек после поражения со счетом 1:2.

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