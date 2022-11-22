Евгения Медведева: «Через 17-18 лет точно вижу себя в семье. Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, у которой не менее успешный муж и счастливые дети»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, кем видит себя в будущем.

«Через 17-18 лет? Воу. Все еще вижу себя очень активной в работе. Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием.

Говорю это не с грустными эмоциями, потому что я безумно люблю то, чем занимаюсь.

Мне самой интересно, что со мной будет, в какую отрасль меня занесет. Но через 17-18 лет я себя точно вижу в семье.

Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», – сказала Медведева в эфире шоу «5 книг» на канале «Ключ».