21-летний форвард «Торпедо» Венгрыжановский забил лакросс-гол в матче с «Куньлунем»
Денис Венгрыжановский забил гол в стиле лакросс в матче КХЛ.
«Торпедо» принимает «Куньлунь» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
21-летний нападающий нижегородской команды отличился на шестой минуте первого периода.
Вратарь «драконов» Джереми Смит отразил бросок Егора Виноградова после входа в зону, за воротами Венгрыжановский подобрал шайбу на крюк своей клюшки и лакроссом отравил ее в сетку.
Это второй гол Венгрыжановского в этом сезоне. На его счету стало 9 (2+7) очков в 25 матчах сезона.
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