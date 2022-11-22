21-летний форвард «Торпедо» Венгрыжановский забил лакросс-гол в матче с «Куньлунем»

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Денис Венгрыжановский забил гол в стиле лакросс в матче КХЛ.

«Торпедо» принимает «Куньлунь» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

21-летний нападающий нижегородской команды отличился на шестой минуте первого периода.

Вратарь «драконов» Джереми Смит отразил бросок Егора Виноградова после входа в зону, за воротами Венгрыжановский подобрал шайбу на крюк своей клюшки и лакроссом отравил ее в сетку.

Это второй гол Венгрыжановского в этом сезоне. На его счету стало 9 (2+7) очков в 25 матчах сезона.

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