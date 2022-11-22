ФИФА запретила разминочную форму Бельгии – возможно, из-за слишком яркой палитры. На ней нет ни слова «любовь», ни радужных цветов
ФИФА ввела еще один запрет в отношении сборной Бельгии на ЧМ-2022.
По неизвестной причине Международная федерация футбола запретила бельгийцам тренироваться в разминочной форме, в которой есть элементы оранжевого, желтого, розового и синего цветов. Предполагается, что причина запрета – слишком яркая палитра футболки.
Ранее ФИФА потребовала от Бельгии убрать с формы слово «любовь», категорически отказавшись обсуждать этот вопрос с Бельгийской футбольной ассоциацией. Кроме того, федерация запретила Бельгии и другим сборным играть с повязкой One Love против дискриминации.
Отметим, что на разминочной форме Бельгии нет ни надписи «любовь», ни каких-либо отсылок к повязке One Love, ни радужных цветов.
Фото: twitter.com/BelRedDevils
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