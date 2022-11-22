Гран-при Китая не состоится в 2023 году из-за политики нулевой терпимости к ковиду (BBC)

Гран-при Китая отменят четвертый год подряд, сообщает BBC.

В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае проводили в 2019-м. Гонка в Китае была намечена на 16 апреля 2023 года. Тем не менее, китайская политика нулевой терпимости к ковиду привела «Ф-1» к выводу, что организовать Гран-при не получится. Члены команды, заразившиеся коронавирусом, провели бы несколько дней в изоляционных центрах – серия решила, что не готова на такой риск.

Между Гран-при Австралии (2 апреля) и Азербайджана (30 апреля) образуется перерыв – пока неизвестно, будет ли он заполнен. «Ф-1» пытается сдвинуть гонку в Баку на 23 апреля, но эта идея не находит понимания у организаторов.

Чемпионат еще официально не объявил об отмене гонки в Китае.

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