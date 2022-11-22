Татьяна Тарасова: «О Милохине не думаю совсем. Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение тиктокера Дани Милохина, покинувшего шоу «Ледниковый период».
Милохин в стриме в соцсетях вместе с другим тиктокером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины. По словам Милохина, в той же трансляции он пел и гимн России.
«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине! О нем (Милохине) не думаю совсем», – сказала Тарасова.
В «Ледниковом периоде» тиктокер выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но ушел в середине проекта и покинул страну.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
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