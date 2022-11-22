Татьяна Тарасова: «О Милохине не думаю совсем. Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала поведение тиктокера , покинувшего шоу «Ледниковый период».

Милохин в стриме в соцсетях вместе с другим тиктокером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины. По словам Милохина, в той же трансляции он пел и гимн России.

«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине! О нем (Милохине) не думаю совсем», – сказала Тарасова.

В тиктокер выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но ушел в середине проекта и покинул страну.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов