Немецкий футбольный союз намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love. Немцы хотят, чтобы Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ
Немецкий футбольный союз (DFB) хочет подать иск против ФИФА в CAS.
Это связано с запретом капитанской повязки One Love на ЧМ-2022. Напомним, капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.
DFB намерен обжаловать запрет со стороны ФИФА в Спортивном арбитражном суде. Если ходатайство будет принято, то основные разбирательства пройдут уже после завершения турнира, поэтому немецкая организация рассматривает подачу заявки на «временную правовую защиту» – решения по таким заявкам специальный отел CAS принимает в течение 48 часов.
DFB хочет, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку One Love начиная с матча против Испании во 2-м туре группового этапа. При этом немцы хотят исключить риск желтой карточки или снятия очков с команды.
Если CAS при предварительном рассмотрении дела удовлетворит требования Германии, а по итогам основных разбирательств примет сторону ФИФА, то это не станет причиной изменения результатов команды на турнире – например, ее не лишат титула, если она станет победителем ЧМ.
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