Немецкий футбольный союз намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love. Немцы хотят, чтобы Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет подать иск против ФИФА в CAS.

Это связано с запретом капитанской повязки One Love на . Напомним, капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.

DFB намерен обжаловать запрет со стороны в Спортивном арбитражном суде. Если ходатайство будет принято, то основные разбирательства пройдут уже после завершения турнира, поэтому немецкая организация рассматривает подачу заявки на «временную правовую защиту» – решения по таким заявкам специальный отел CAS принимает в течение 48 часов.

DFB хочет, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку One Love начиная с матча против Испании во 2-м туре группового этапа. При этом немцы хотят исключить риск желтой карточки или снятия очков с команды.

Если CAS при предварительном рассмотрении дела удовлетворит требования , а по итогам основных разбирательств примет сторону ФИФА, то это не станет причиной изменения результатов команды на турнире – например, ее не лишат титула, если она станет победителем ЧМ.