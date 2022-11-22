Госсекретарь США о запрете повязки One Love: «Беспокоят любые ограничения свободы выражения мнений, особенно когда речь о разнообразии и инклюзивности»

Госсекретарь США раскритиковал решение запретить повязку One Love.

Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за запрета ФИФА и риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.

«Любые ограничения свободы выражения мнений всегда беспокоят [США]. В особенности когда речь идет о разнообразии и инклюзивности. По моему мнению, по крайней мере на футбольном поле не следует никого заставлять выбирать между поддержкой этих ценностей и игрой за свою команду.

Соединенные Штаты будут продолжать работать с Катаром над укреплением прав трудящихся и прав человека в целом и после окончания чемпионата мира», – сообщил Энтони Блинкен.