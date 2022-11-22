Месси догнал Роналду по голам на ЧМ. У них по 7 мячей, но у Лео на 3 матча больше

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Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира.

Сегодня нападающий сборной Аргентины открыл счет в матче с Саудовской Аравией (1:0, первый тайм), реализовав пенальти на 10-й минуте.

Этот мяч стал седьмым для Месси в 20 играх на чемпионатах мира. Также на счету Лео пять результативных передач. У Роналду 7 голов и 2 ассиста в 17 играх за Португалию на ЧМ.

Роналду может сыграть за сборную Португалии в четверг. Соперником его команды будет сборная Ганы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии.

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