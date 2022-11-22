Жиру забил 50-й гол за Францию и стал самым возрастным бомбардиром сборной. До рекорда Анри – 1 мяч
Оливье Жиру забил 50-й гол за сборную Франции.
Форвард нанес результативный удар в матче ЧМ-2022 со сборной Австралии (2:1, первый тайм).
36-летний игрок «Милана» стал самым возрастным бомбардиром своей национальной команды.
Кроме того, Жиру приблизился к рекорду Тьерри Анри по голам за Францию. У экс-игрока «Арсенала» 51 мяч за сборную.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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