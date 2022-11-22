Жиру забил 50-й гол за Францию и стал самым возрастным бомбардиром сборной. До рекорда Анри – 1 мяч

забил 50-й гол за сборную .

Форвард нанес результативный удар в матче со сборной Австралии (2:1, первый тайм).

36-летний игрок стал самым возрастным бомбардиром своей национальной команды.

Кроме того, Жиру приблизился к рекорду по голам за Францию. У экс-игрока «Арсенала» 51 мяч за сборную.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.