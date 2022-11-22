НБА. «Филадельфия» сыграет с «Бруклином», «Лейкерс» в гостях у «Финикса» и другие матчи
Во вторник, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
Бен Симмонс вернется в Филадельфию вместе с «Бруклином». «Лейкерс» попытаются выиграть четвертый матч подряд, встречаясь с «Финиксом» на выезде.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 23 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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