«Отмены русской культуры на ЧМ-2022 не произошло». Организаторы фан-зоны подтвердили, что в Катаре покажут ледовое шоу Татьяны Навки

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Российские организаторы фан-зоны чемпионата мира по футболу-2022 подтвердили, что во время турнира в Дохе выступят российские фигуристы.

«Государственный балет на льду Санкт-Петербурга до начала декабря будет ежедневно давать представление «Лебединое озеро» в ледовом театре на территории фан-зоны в городе Лусаиле.

С 1 по 10 декабря там пройдут показы мюзикла на льду Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а потом до середины декабря вновь будет идти «Лебединое озеро», так что отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло», – сообщили организаторы.

Навка и Загитова на госзадании: показали шоу в Дубае на деньги из бюджета, гонорар Алины – 1,3 млн (в 2 раза меньше других артистов)

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