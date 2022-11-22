«Отмены русской культуры на ЧМ-2022 не произошло». Организаторы фан-зоны подтвердили, что в Катаре покажут ледовое шоу Татьяны Навки

Российские организаторы фан-зоны чемпионата мира по футболу-2022 подтвердили, что во время турнира в Дохе выступят российские фигуристы.

«Государственный балет на льду Санкт-Петербурга до начала декабря будет ежедневно давать представление «Лебединое озеро» в ледовом театре на территории фан-зоны в городе Лусаиле.

С 1 по 10 декабря там пройдут показы мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а потом до середины декабря вновь будет идти «Лебединое озеро», так что отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло», – сообщили организаторы.

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