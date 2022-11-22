3 гола Аргентины за 35 минут матча с Саудовской Аравией отменены из-за офсайдов. У команды Скалони 7 офсайдов за 1-й тайм

3 гола сборной Аргентины в 1-м тайме матча с Саудовской Аравией отменены из-за офсайдов.

Судья Славко Винчич отменил голы аргентинцев, забитые на 22-й, 27-й и 35-й минутах матча группового этапа. Дважды забил , еще один гол – на счету .

Всего за первый тайм положение вне игры у игроков сборной Аргентины было зафиксировано семь раз.

ведет в матче с Саудовской Аравией (1:0, перерыв) благодаря голу Месси с пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и (1:0, первый тайм).