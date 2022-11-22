Левандовски не забил пенальти Мексике – Очоа отразил удар. У Роберта нет голов на ЧМ

не реализовал пенальти на .

На 56-й минуте матча – (0:0, второй тайм) австралийский судья Крис Бит после изучения видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар в пользу поляков за фол против Левандовского.

34-летний форвард «Барселоны» подошел к точке и не смог переиграть – 37-летний вратарь парировал мяч в левом нижнем углу.

Отметим, что Роберт еще не забивал на чемпионатах мира в 4 матчах. Он дебютировал на ЧМ в 2018 году в России.

Фото: кадры из трансляции NOS, NPO 1

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