Аргентина не повторила рекордную серию Италии без поражений, уступив Саудовской Аравии. Не хватило одной игры

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Серия матчей сборной Аргентины без поражений прервалась.

Команда Лионеля Скалони проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:2). 

Таким образом, беспроигрышная серия южноамериканской команды составила 36 матчей. Аргентина не смогла повторить рекорд сборной Италии, которая провела 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября – против Мексики.

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