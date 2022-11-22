Аргентина не повторила рекордную серию Италии без поражений, уступив Саудовской Аравии. Не хватило одной игры
Серия матчей сборной Аргентины без поражений прервалась.
Команда Лионеля Скалони проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:2).
Таким образом, беспроигрышная серия южноамериканской команды составила 36 матчей. Аргентина не смогла повторить рекорд сборной Италии, которая провела 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го.
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября – против Мексики.
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