Месси играет на 5-м ЧМ. Это повторение рекорда и лучший результат среди игроков атаки

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Джанлуиджи Буффон Сборная Германии по футболу Рафаэль Маркес Лионель Месси Лотар Маттеус сборная Италии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу рекорды ЧМ-2022 Антонио Карбахаль Футбол

Лионель Месси участвует в пятом чемпионате мира – это повторение рекорда.

Капитан сборной Аргентины вышел в стартовом составе на матч ЧМ-2022 против Саудовской Аравии и повторил достижение экс-вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса и бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, которые поучаствовали в пяти чемпионатах мира.

Месси стал первым игроком атаки, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира. В четверг это достижение может повторить Криштиану Роналду, если сыграет за сборную Португалии против Ганы.

До ЧМ-2022 Месси играл на чемпионатах мира 2006-го, 2010-го, 2014-го, 2018-го годов. Его лучший результат на этом турнире – выход в финал ЧМ-2014 со сборной Аргентины.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (0:0, первый тайм).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные