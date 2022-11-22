Месси играет на 5-м ЧМ. Это повторение рекорда и лучший результат среди игроков атаки

участвует в пятом чемпионате мира – это повторение рекорда.

Капитан сборной вышел в стартовом составе на матч ЧМ-2022 против и повторил достижение экс-вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса и бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, которые поучаствовали в пяти чемпионатах мира.

Месси стал первым игроком атаки, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира. В четверг это достижение может повторить , если сыграет за сборную против Ганы.

До ЧМ-2022 Месси играл на чемпионатах мира 2006-го, 2010-го, 2014-го, 2018-го годов. Его лучший результат на этом турнире – выход в финал ЧМ-2014 со сборной Аргентины.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (0:0, первый тайм).