Глейзеры объявили о готовности продать «Ман Юнайтед». Возможны также сторонние инвестиции в клуб

Владельцы сообщили о готовности продать клуб.

Клуб, принадлежащий семье Глейзеров, объявил о «процессе изучения стратегических альтернатив для ускорения роста». В рамках этого процесса совет директоров «Юнайтед» «рассмотрит все стратегические альтернативы, включая допуск новых инвестиций в клуб, продажу клуба или другие сделки».

Отмечается, что в рамках процесса будут оценены несколько инициатив по укреплению клуба, включая реконструкцию и инфраструктуры, а также расширение коммерческой деятельности.

«МЮ» пояснил, что данная ситуация не гарантирует, что какая-либо сделка, включая продажу «Юнайтед», будет совершена.

Глейзеры стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов). Ранее сообщалось, что будут готовы рассмотреть предложения от 5 до 9 миллиардов фунтов.