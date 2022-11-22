Болельщики сборной подшутили над .

После победы над (2:1) на групповом этапе чемпионата мира фанаты саудовцев скандировали кричалку о форварде «ПСЖ» в сторону болельщиков Аргентины, уходившим со стадиона.

«А где Месси? Не видно его», – кричали болельщики раз за разом.

Месси забил единственный гол сборной Аргентины в матче, реализовав пенальти.

«Верьте в нас, эта команда не подведет». Монолог Месси после поражения Аргентины

Вся боль Аргентины: в глазах Месси, на поле, на трибунах и даже в Буэнос-Айресе