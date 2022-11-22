«А где Месси? Не видно его». Кричалка фанатов Саудовской Аравии после победы над Аргентиной
Болельщики сборной Саудовской Аравии подшутили над Лионелем Месси.
После победы над Аргентиной (2:1) на групповом этапе чемпионата мира фанаты саудовцев скандировали кричалку о форварде «ПСЖ» в сторону болельщиков Аргентины, уходившим со стадиона.
«А где Месси? Не видно его», – кричали болельщики раз за разом.
Месси забил единственный гол сборной Аргентины в матче, реализовав пенальти.
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