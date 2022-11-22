«А где Месси? Не видно его». Кричалка фанатов Саудовской Аравии после победы над Аргентиной

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Болельщики сборной Саудовской Аравии подшутили над Лионелем Месси.

После победы над Аргентиной (2:1) на групповом этапе чемпионата мира фанаты саудовцев скандировали кричалку о форварде «ПСЖ» в сторону болельщиков Аргентины, уходившим со стадиона.

«А где Месси? Не видно его», – кричали болельщики раз за разом.

Месси забил единственный гол сборной Аргентины в матче, реализовав пенальти.

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