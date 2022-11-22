FFF не дала опубликовать интервью Льориса о гомофобии. В нем капитан сборной Франции назвал гомофобные кричалки частью «фольклора» и «языка футбола»

футбола Франции не одобрило выход интервью о гомофобии с участием .

Об этом рассказал Йоанн Лемер – первый французский открытый гей-футболист, который играл на полупрофессиональном уровне. Сейчас он занимает пост президента организации Foot Ensemble, которая борется против дискриминации представителей ЛГБТ+ сообщества в футболе.

В беседе с Arrêt sur images Лемер рассказал, что он вместе с одним из журналистов убедил Федерацию футбола Франции (FFF) в необходимости создания видео, направленного против гомофобии. Оно было нацелено на повышение осведомленности об этом вопросе среди молодых игроков и тренеров. Однако, прибыв на базу сборной Франции, они обнаружили, что сниматься в видео будут только Уго Льорис, и .

Лемер рассказал, что ответы Кунде и Клосса на эту тему были приемлемыми, а вот слова Льориса – нет. Лемер заявил, что он задал капитану сборной Франции вопрос о гомофобных оскорблениях со стороны болельщиков, присутствующих на трибунах, а Льорис ответил, что это часть «фольклора» и «языка футбола». Это очень разочаровало Лемера.

Это видео оказалось в распоряжении редакции Arrêt sur images. Как сообщается, сначала Льорис сказал, что выступает против всех форм дискриминации и говорит, что «гомофобии нет места в обществе». Потом он со смехом отреагировал на вопрос о гомофобных кричалках в футболе, сказав: «Болельщики, которые тебя подкалывают и оскорбляют, – это часть игры. Это толчок, который можно использовать в качестве дополнительной мотивации. Тебе хочется перебороть это».

Лемер рассказал, что отправил это видео в FFF и получил ответ через полгода. К нему был прикреплен 5-минутный ролик с ответами Кунде и Клосса, а также с теми словами Льориса, которые оценены как «не такие плохие».

Несмотря на это, видео так и не вышло. Лемер считает, что у организации и не было намерения его выпускать.

Ранее стало известно, что Льорис не будет носить капитанскую повязку One Love на матчах чемпионата мира в Катаре. Такое решение было принято еще до отказа всех сборных от этой акции.

По этому поводу голкипер сказал: «Когда Франция принимает иностранцев, мы хотим, чтобы нашу культуру уважали. В Катаре я поступлю так же».