Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в среду

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ЦСКА во вторник сыграет в гостях с «Уралом» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

В среду «Динамо» встретится на выезде с «Ахматом», «Спартак» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» примет «Локомотив».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

5-й тур

Урал – ЦСКА
Дата проведения
22 ноября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

Химки – Пари НН
Дата проведения
22 ноября, 17.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Торпедо – Сочи
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «Лужники»
Онлайн матча

 

Оренбург – Ростов
Дата проведения
23 ноября, 14.00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Ахмат – Динамо
Дата проведения
23 ноября, 16.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Спартак
Дата проведения
23 ноября, 18.00, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар – Локомотив
Дата проведения
23 ноября, 20.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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