Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в среду
ЦСКА во вторник сыграет в гостях с «Уралом» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
В среду «Динамо» встретится на выезде с «Ахматом», «Спартак» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» примет «Локомотив».
Путь РПЛ
5-й тур
- Дата проведения
- 22 ноября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 22 ноября, 20.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 23 ноября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 23 ноября, 16.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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